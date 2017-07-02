İzmir'de büyük yangın

İzmir Menderes ilçesinde meydana gelen yangın ilk olarak maki ile kaplı bir alanda başladı ve ormana sıçraması ile bu hale geldi. Son durumda yangın ormana doğru sıçradı ve hızlı bir şekilde ilerliyor.

Ormanlık alana sıçradı

Ormanlık alanda yayılmaya devam eden yangına müdahale eden kişi sayısı 2 binden daha fazla oldu. Yangın büyüdükçe ekip sayısı da arttırılıyor. Ayrıca yangına müdahale eden araç sayıları da en son verilen bilgilerde 9 helikopter, 4 uçak, 128 arazöz ve 11 dozer olarak bilgilendirildi. Araç sayısı da arttırılmış olabilir. Yangın saat 13.00'da başladı ve ormanlık alana sıçraması ile hızla büyüdü. Ekipler tarafından hem havadan hem karadan müdahale edildi.

Yangın sebebi belli değil

Yangın sebebi ise henüz belli değil. Yangının sadece belli başlı yerlerinde birazı kontrol altına alınabildi. Yangının ilerleyiş yönüne göre de müdahale ediliyor ki daha da büyümemesi için. Jandarma da çevrede güvenliği sağlayarak dumandan zehirlenme veya yanma gibi durum yaşanmaması için uyarılar yapıyor.