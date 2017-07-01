Kumda oynarken öldü

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Kumda oynarken öldü
Kumda oynarken öldü admin Tarih: 2017-07-01 Saat: 23:32:32
Güncelleme : 2017-07-01 23:32:32Bu içerik 172 kez okundu.
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Kumda oynarken öldü

9 yaşındaki Yasin Kılıç adındaki çocuk kumda oyun oynarken bir anda kumların altında kaldı ve hayatını kaybetti. Konya Ereğli ilçesi Zengen Mahalle'sinde  yaşanan olayda küçük çocuk amcasının evi için dökülen kumda oynamaya başladı o sırada yakınlarında yakınları yoktu. Öğle saatlerinde yaşanması nedeniyle orası bir hayli ıssız olup olayı gören olmadı. 

Kazarken altında kaldı

Daha önceden dökülen kumu köpekler kazıp oyuk gibi bir şey yaptıktan sonra köpekler oradan uzaklaşmıştı  ancak orayı gören Yasin orayı kazarak kendisine  mağara gibi bir yer yapmak istedi ancak yukarıdaki kumlar bir anda üstüne düşünce kalkamadı ve boğuldu. Olayı fark eden ise oraya kum dökmeye gelen şoför oldu. Bir anda çocuğun ayaklarını fark edince hemen koşarak oradan onu çıkarmaya çalışırken bir yandan da yakınları olay yerine gelerek çocuğu çıkardılar. Acil ekipleri geldiği zaman ise çocuğu kontrol edince çocuğun öldüğünü söylediler. Çocuğun cesedi otopsi için morga kaldırıldı. 

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