Demirtaş’a 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası

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Demirtaş’a 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası
Demirtaş’a 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası admin Tarih: 2017-06-30 Saat: 16:21:55
Güncelleme : 2017-06-30 16:21:55Bu içerik 165 kez okundu.
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Demirtaş’a 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası

Bildiğiniz gibi HDP eş genel başkanı olan Selahattin Demirtaş tutuklandı. Hakkında “ Cumhurbaşkanı’na hakaret ve suç işlemeye alenen tahrik etmesi” nedenleriyle bir fezleke hazırlandı.

Savcılık hazırladı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezleke içerisinde bunlara ek olarak DBP’li olan belediyelere yapılan görevlendirmelere tepki amaçlı basın açıklaması yapmıştı bu da fezlekede hatırlatıldı. Yani kısacası görevlendirme yaptığı belediyelere ilişkin yaptığı açıklamalar da fezleke içerisinde yer alıyor.

TBMM onaylaması gerek

Şu anda hala milletvekili olarak kayıtlarda yer alması nedeniyle TBMM başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılması onaylanması gerekiyor.

Eğer dokunulmazlığı kalkarsa

Şahsın dokunulmazlığı kalkarsa hakkında oluşan suç duyurusundan dolayı fezlekede yazanlara göre bu suçlardan dolayı 34 ay ile 244 aya kadar hapis cezası alabilir.  Alacağı ceza şu anda kesin ancak dokunulmazlığı hala devam ediyor.  

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