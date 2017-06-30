Hatay Sınırına Obüs Desteği

Belli bir süredir TSK tarafından Hatay sınır birliklerine Afrin’den herhangi bir saldırı gelirse diyerekten güçlendirmeler yapılıyor. TSK tarafından sevkiyatı gerçekleştirilen obüsler ve diğer askeri araçlar sınırda yerini almaya başladı.

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Afrin’e komşu olan Hatay sınırı obüsler ile desteklenerek saldırılar önlenecek. Obüsler sınır hatlarına yerleştirilerek YPG veya PYD tarafından gelecek olan en ufak atışta hemen harekete geçerek saldırı yapılacak. Obüsleri götüren araçlar ise Kırıkhan ilçesinden yoğun güvenlik önlemleri ile Reyhanlı ilçesinde olan sınır birliklerine teslim edildi. Buradan da sınır hattında yerini alacak. S

Şu anda sınırda bir hareketlilik var

Sınırdan gelebilecek olan tehlikenin farkında olan TSK buradan en ufak bir atışa karşılığı misli ile vereceği için angajman kuralları gereğince saldırısını yapacak.