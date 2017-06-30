İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam

İstanbul ilinde bugün gelen bir açıklama sonrasında toplu taşıma araçlarının ücretlerine zam yapıldı.

Toplu taşıma araçlarına yapılan zam bir anda sosyal medyada gündeme oturdu ve birçok kişi tarafından eleştirildi. Yapılan zamlar ise ertesi günden itibaren geçerli olacak. Bu zamlar birçok kişiyi etkileyecek.

Yeni zamlı fiyatlar

Zam uygulandıktan sonra yarın alınacak ücretler şu şekilde olacak : Tam bir bilet öncesinde 2,30 TL olurken yeni zamlı fiyatı ile 2,60 TL olarak uygulanacak. Öğrenciler eskiden 1,15 TL ödeyecekken ertesi gün 1,25 TL olarak ödemeye başlayacak. İndirimli olarak kullanılan kartlarda 1,65 TL ödeme yaparken 1,85 TL gibi bir fiyat ile ödeme yapacak. Elbette aylık kartların fiyatları da arttı.

Aylık kart fiyatları

Tam kart 185'ten 205 TL oldu. Öğrenci de 80'den 85 TL'ye çıktı. Sosyal kartta ise aylık 110 TL iken 125 TL oldu.