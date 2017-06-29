TEM’de bir araç yangını

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TEM’de bir araç yangını
TEM’de bir araç yangını admin Tarih: 2017-06-29 Saat: 12:26:45
Güncelleme : 2017-06-29 12:26:45Bu içerik 181 kez okundu.
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TEM’de bir araç yangını

TEM otoyolunda Yenibosna yakınlarında bir araç yanmaya başladı. Hemen diğer araç sahipleri tarafından itfaiyeye  haber verildi ancak aşırı yoğun olması nedeniyle itfaiyenin ulaşması da zor oldu. Araç alevler içinde kalırken en sonunda itfaiye olaya yetişti ve hemen müdahale etmeye başladı.  Yol ise neredeyse tamamen trafiğe kapandı. 

Araç yolun kenarına çekildi

Aracın yol kenarına doğru gitmesi sonrasında trafik tekrardan harekete geçti ancak her yeri duman kaplaması nedeniyle görüntüde sıkıntı yaşanabilir. Sürücülerin dikkatli ilerlemesi gerekiyor. Yolun iki şeridi kapanmış durumda. Diğer iki şerit ise oldukça yoğun ancak durmuş değil. 

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