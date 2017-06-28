Yeni açlık sınırı belirlendi

Türk - İş tarafından yapılan araştırma sonrasında Haziran ayına ait veriler yayınlandı. Haziran ayındaki verilere göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1508 TL olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırına gelecek olursak da 4.913 TL olarak hesaplandılar. Bu şekild hesaplanan ücretler asgari ücretin 1404 TL olması durumun kötü olduğunu gösteriyor.

Açlık ve yoksulluk sınırı araştırması açıklandı

4 kişilik bir aile Haziran ayında sağlıklı bir şekilde gıda konusunda sıkıntı çekmeden yaşayabilmeleri için 1508 TL paraya sahip olmaları gerekiyordu. Ancak asgari ücret 1404 TL yani sadece gıdaya bile yetişmiyor diyebiliriz.

Yoksulluk sınırı

Bir ailenin temel ihtiyaçları, zorunlu harcamaları ile bir ay içerisinde yaşayabilmesi için yoksulluk sınırı 4.913 TL olarak hesaplandı.

Eğer bekarsa ne olur ?

Bekar bir insan için çalışıyorsa yaşama maliyeti 1.900 TL olarak hesaplandı.