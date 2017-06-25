Adana’da yaylada çukura düşen 4 kişi öldü

Adana ilinde yaşanan bu olayda maalesef ki 4 kişi hayatını kaybetti. Olay Aladağ ilçesinde yaşandı ki Meydan yaylasında yaşandı. Meydan yaylasında olan bir çukura düşen 4 kişi öldü. Ölenler arasında 1 tane kadında var.

Araştırılıyor

Çukurun etrafında herhangi bir engel olmaması veya uyarı olmaması nedeniyle bu konuda bir ihmalkarlık olduğu açıkça ortada olunca polis hemen olaya müdahale etti ve soruşturma başlattı. Ölen kişilerin kimlikleri henüz belirlenmedi bu nedenle de yakınlarına da haber verilemedi. Foseptik çukuruna düşen 4 kişi ölürken durumu vatandaşlar fark etti. Saat 20.30 gibi yaşanan bu olayda çukura düşen kadının da hamile olduğu iddia ediliyor.

Kimlikleri belirlendi

Hamile olan kadının Elif Boran adındaki kadın yol kenarında olan foseptik çukuruna ayağının kayması sonrası düştü. Durumu duyan yakınları da hemen olay yerine gelerek kadını çıkarmak isterken 3 kişi birden çukura düştü. Vatandaşlar ihbar etti jandarma geldi ve köylüler ile birlikte çıkarılmaya çalışıldı ancak cansız bedenleri çıktı.

GÖRSEL TEMSİLİDİR.