Denizli ilinde feci trafik kazası oldu

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Denizli ilinde feci trafik kazası oldu
Denizli ilinde feci trafik kazası oldu admin Tarih: 2017-06-25 Saat: 00:11:25
Güncelleme : 2017-06-25 00:11:25Bu içerik 201 kez okundu.
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Denizli ilinde feci trafik kazası oldu

Denizli ilinde bugün yaşanan feci trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada ticari bir araç ile otomobil çarpışması sonrasında   4 kişi yaralanarak hemen olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere gönderildi. Olay Çameli ilçesinde yaşandı. Saat 12.30’da yaşanan bu kaza tam olarak  Fethiye – Çameli yolunda gerçekleşti.

Yine hız

Ümit Yavaşoğlu tarafından kullanılan araç ile Selahattin Yıldırım adındaki şahsın kullandığı araç birbiriyle çarpıştı. Kaza sebebi ise bir aracın petrolden çıkarken diğer aracın çok hızlı gelmesi oldu ki araçlardan bir tanesi yolda o hızla ters döndü diğer araç ise takla atıp yolun dışına çıktı.

Sürücü araçta sıkıştı

Araçta sıkışan Ümit Yavaşoğlu kurtarılması için itfaiye ekipleri beklendi eşi ise hemen hastaneye kaldırılabildi. Ancak itfaiye ekipleri gelmeden Ümit çıkartılamadı. Diğer araçtakiler de aynı şekilde itfaiye olmadan çıkarılamadı. 

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