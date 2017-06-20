Bayram müjdesi en sonunda geldi

Bildiğiniz gibi genelde bayram zamanında köprü ve yol ücretleri alınmayarak. Ulaştırma Bakanı olan Arslan tarafından açıklanan bu bilgide isteyen herkes istediği gibi köprü ve otoyolları ücretsiz olarak kullanma hakkına sahip. 24 ile 28 Haziran günü aralarında ücretsiz olarak kullanım yapılabilecek.

Peki hangi köprüler ücretsiz ?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyollar istenildiği gibi ücretsiz olarak kullanılabilecek. Ancak bunun bir sınırı olup 24 ile 29 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Onun dışında geçişler normal fiyatı olarak alınacak. Ahmet Arslan tarafından açıklanmış olup kesindir.