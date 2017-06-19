Ankara’da yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara Beypazarı ilçesinde bugün 3 tane ahşap evde bir yangın olayı yaşandı. Evlerin bir tanesinde yatalak bir hasta vardı ki evde mahsur kalınca maalesef ki hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

2 kişi yaralandı

Ev sahipleri ise Mehmet Demir, Yücel Çelik ve İbrahim Ayanoğlu olarak belirlendi. Bu üç ev birbirine çok yakın olması sonrasında yangın kısa sürede çok büyüdü. Yangın üç evi de tamamen sarınca mahalleli devreye girdi ve yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ise olay yerine geldikten sonra oldukça uzun bir çalışma sonrasında yangını söndürebildi. 88 yaşında olan Mehmet Demir adındaki yatalak hasta yanarak hayatını kaybetti. Seher Demir adındaki kadının ise vücudunda hafif yaralar ile olay atlatmayı başardı. Bir diğer yaralanan ise Seher’in eşi olup Ercan Demir adındaki kişi yaralandı.

4 tane hayvanda öldü

Bir evin alt katında 4 tane büyükbaş türünde hayvan vardı ve onlar da yangın sonrasında hayatını kaybettiler. Yangın sebebi ise belli değil.

Kaynak : soL Haber