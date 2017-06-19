Diyarbakır’da Polis Midibüsü ile sivil araç çarpıştı

Diyarbakır ilinde yaşanan bu olayda polis midibüsü ile sivil bir aracın çarpışması sonrasında olayda 2 kişi öldü ve 15 kişi yaralandı. Yaralılar arasında polisler de var. O araç özel harekat polislerini taşıyordu.

Kaza sebebi belli değil

Yolcu minibüsü ile özel harekat polislerinin olduğu midibüs çarpıştı ancak kaza sebebi henüz ortaya çıkmadı. Toplamda en son gelen bilgilere göre 20 kişi yaralandığı bildiriliyor ki yaralı sayısı artabilir. Olay yerine hemen acil ekipleri sevk edildi. Yaralı olanlardan 2 tanesi maalesef ki hayatını kaybetti. Diğer hastaneye kaldırılanlara hemen müdahale edildi.

Kaynak : soL haber