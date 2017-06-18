Hakkari’de 2 şehit 7 yaralı var

Hakkari ilinde yaşanan çatışma sonrasında 5 tane teröristi öldüren güvenlik ekipleri operasyona devam ediyor.

2 şehidimiz var

Hakkari Çukurca ilçesinde yaşanan patlama olayından sonra 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker ise orada yaralandı. Bir anda ateş etmeye başlayan teröristlere karşılık veren ekipler 5 tane teröristi öldürmeyi başardılar. Ancak Güven Dağ’ında yapılan operasyonda güvenlik güçleri bir EYP’ye bastı ve 2 tane askeri personel hayatını kaybedip şehit oldu. 7 asker de yaralandı ancak şu anda herhangi bir hayati tehlikeleri olmadığı belirlendi. Hemen hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandı ve o bölgede bu olay üzerine operasyon yapılınca 5 kişi yakalandı.