Hakkari’de 2 şehit 7 yaralı var

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Hakkari’de 2 şehit 7 yaralı var
Hakkari’de 2 şehit 7 yaralı var admin Tarih: 2017-06-18 Saat: 00:12:35
Güncelleme : 2017-06-18 00:12:35Bu içerik 224 kez okundu.
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Hakkari’de 2 şehit 7 yaralı var

Hakkari ilinde yaşanan çatışma sonrasında 5 tane teröristi öldüren güvenlik ekipleri operasyona devam ediyor.

2 şehidimiz var

Hakkari Çukurca ilçesinde yaşanan patlama olayından sonra 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker ise orada yaralandı. Bir anda ateş etmeye başlayan teröristlere karşılık veren ekipler 5 tane teröristi öldürmeyi başardılar.  Ancak Güven Dağ’ında yapılan operasyonda güvenlik güçleri bir EYP’ye bastı ve 2 tane askeri personel hayatını kaybedip şehit oldu. 7 asker de yaralandı ancak şu anda herhangi bir hayati tehlikeleri olmadığı belirlendi. Hemen hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandı ve o bölgede bu olay üzerine operasyon yapılınca 5 kişi yakalandı. 

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