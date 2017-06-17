Ege denizinde deprem

Ege Denizi’nde son zamanlarda bir hareketlilik yaşanıyor ve bu hareketlilikler sıklaşmaya başladı. Son ciddi deprem ise 5.5 büyüklüğünde oldu. Buna benzer olan 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Bu depremlerden sonra da sürekli olarak deprem olmaya devam etti ancak şiddeti küçük olarak devam etti. Hissedilmeyecek kadar küçük depremler oldu. Ancak 22.23 ile 22.50 de olan şiddetli depremler yerin tam 13 kilometre altından gelmekte olup belirgin bir şekilde fak edildi. Ege denizinde olması nedeniyle birçok ilden rahatlıkla fark edilen bu depremler bir anda halkı paniğe sürükledi. Halk zaten daha önce yaşanan depremler ile korkmuşken bir anda bir daha olması herkesi korkuttu.

Can kaybı yok

Araştırmalar devam ederken elde edilen bilgilerde can kaybının olmamasıyla beraber mal kaybı da yok. Şimdilik tüm bilgi bu kadar.