Şırnak’tan korkutan haber

Bugün Şırnak ilinde yaşanan olayda Kato Dağı’na takviye olarak gönderilen özel harekat polisleri bir kirpi tarzı araçla gönderiliyordu. O araç devrilince içerisinde bulunan 8 özel harekat polisinden 4 tanesi ağır olarak yaralandı. Diğer 4 tanesi ise hafif yaralandı.

Olay detayları

Olayın yaşandığı ilçe Beytüşşebap ilçesi olup Cevizağaç köyleri arasında yaşandı. Kato Dağı’nda bildiğiniz gibi büyük temizlik yapan sonrasında helikopter kazasında şehit olan askerler için operasyonlar devam ediyordu. Bu operasyonlara destek olmak amacıyla gönderilen askerler maalesef ki aracın devrilmesi sonucunda yaralandı. Hemen olay yerine ambulanslar gönderildi ancak olay yerine gelen ambulanslara alınan 4 askerin durumu ağırdı. Şu anda kazaya neden olan durum araştırılıyor. Umarız hiçbirine bir şey olmaz.