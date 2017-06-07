Katar topraklarına Türk askeri konuşlandırılacak

TBMM Genel Kurulu tarafından yapılan oylama sonrasında bir kanun tasarısı kabul edildi ve o kanun tasarısında ise Türk askerlerinin Katar topraklarına konuşlandırılması yer alıyor. TBMM Genel Kurulu resmi twitter hesapları üzerinden de yapılan bildiri sonrasında anlaşmanın kabul edildiği ve kanunlaşması vurgulanarak yayınlandı. Yani Türk askerleri Katar’da konuşlandırılması kesinleşti.

Kanunda ne yer alıyor ?

Kanun kısa açıklamasında olay : “ Türkiye ile Katar Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü'nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. “ olarak açıklandı. Peki nedir bu derseniz de Türk askerleri orada Katar askerlerinin gelişmesini, modernleşmesini, tatbikatlarını, eğitim ve öğretimlerini kısacası Katar askerlerini baştan aşağı yenileyerek güçlendirecekleri yer alıyor. Amaç tamamen bu olup iki tarafın da kürsel ve bölgesel barışa katkı sağladığı açıklanıyor.