100 bin memur işe alınacak

Kamu kurumlarında oluşan eksik nedeniyle 4 bakanlıktan, DPB ve PTT’den yapılan açıklamalar sonrasında toplamda 100.673 memur alımı yapılacak. 4 bakanlık, DPB ve PTT personel ihtiyacını açıkladı ve personel ihtiyacı bu kadar yüksek olunca memur olmak isteyenler de şimdiden araştırmaya başladı. 4 Bakanlık 67 bin 750 kişiyi işe alacakken, DPB 30 bin 423 kişiyi işe alacak ve PTT ise 2500 kişiyi işe alacak.

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DPB içerisinde şu anda 25 bin 453 tane alım ilanı bulunmaktadır. 4970 tane de açıktan atama ve nakil sayısı dağıtımı tamamlandı. PTT ise bu yıl 2.500 kişiyi alacak. 4 Bakanlık ise yıl sonuna kadar 68 bin kişiyi işe almış olacak.

1: 40 bin öğretmen ataması ilk yapılacak.

2: Sağlık bakanlığı 12.500 sağlık personeli, 13 bin doktor ve 17 bin şirket personeli işe alınacak.

3: Adalet Bakanlığı ise yazılı sınav ve mülakat ile 2.750 hakim ve savcı adayı alacak.

4: Gıda Bakanlığı ise 2.500 kişiyi alacak.