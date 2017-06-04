Nazımiye’de Teröristlerle Çatışma

Tunceli Nazımiye ilçesinde yaşanan olayla ilgili valilik bir açıklama yaptı ve o açıklama da operasyon ile ilgili detaylar paylaşıldı. Kısaca açıklayacak olursak teröristler tarama yapan güvenlik güçlerine saldırdı ve o sırada güvenlik güçleri hemen karşılık verdi ve çatışma uzun sürdü.

Valilik tarafından yapılan açıklama

Nazımiye ilçesi sınırı içerisinde bulunan bir baz istasyonu var bu bölgeye yakın bir yerde BTÖ tarafından yerleştirildiği tahmin edilen EYP küçükbaş hayvanların bu hazırlanmış olan EYP’ye basması sonrasında bomba infilak etti. Hemen araştırma ekibi gönderildi. Araştırma ekibi orada inceleme yaparken bomba uzmanları da giderek herhangi tehlikeli durumda müdahale edilecekti. Orada çalışmalar devam ederken bir anda BTÖ mensuplarınca güvenlik güçlerine ateş açıldı. Güvenlik güçleri karşılık verdikten sonra çatışma eni sonunda bitti. Bölgeden kaçarak uzaklaşan teröristler için de tank atışları ile nereye doğru kaçtılarsa o yöne doğru atışlar yapıldı. Teröristlerin yakalanması için hala operasyon devam ediyor.