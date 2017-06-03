Kocaeli’de büyük kaza yaşandı

Kocaeli ilinde yaşanan bu kaza sonrasında 9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay D-130 Karayolu üzerinde yaşandı ve Turgay Kılıççı adındaki şahsa ait olan 06 AV 8348 plakalı TIR bir anda devrildi. Olayı görenler arasında olan bir vatandaş tarafından TIR çok hızlı olduğu yönünde bir iddia var. Aracı devrildikten sonra geç fark eden araçlar ise çarpmamak için fren yapmaya başladılar. Ancak 9 tane araç bu yüzden duramadı ve kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine ve polise haber vererek durumu bildirmek istedi.

10 kişi hastaneye kaldırıldı

Bu nedenle de olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi geldi. Bazı sıkışan araçlardan dolayı da itfaiye de gelmek zorunda kaldı. İtfaiye sayesinde araçlarda sıkışan vatandaşlarda kurtarıldı. Devrilen araç içerisindeki şoför ve kaza yapan 9 araç içerisinde bulunan kişiler hastanelere kaldırıldı. Devrilen araç ve zincirleme kaza yapan araçlar trafiği tıkayınca uzun bir süre yol trafiğe kapalı kaldı. Yoldan araçlar kaldırıldı ve temizlik de tamamlandıktan sonra yol tekrardan kullanıma açıldı.