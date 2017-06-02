Vergi ve trafik cezalarına yapılandırma

Maliye Bakanlığı tarafınca yayınlanan bir açıklama sonrasında vergi ve trafik cezası borcu olanlar için bir düzenleme yapıldığını bu düzenleme sayesinde borçlarını faizleri nedeniyle ödeyemeyenler kolaylık sağlayarak borçları yapılandırarak temel borçlar alınmaya çalışılıyor.

İndirim Yapıldı

Cezaların ödenmesi için büyük bir indirim yapıldı ve bu indirimler nasıl uygulanacak diyorsanız kısa bir örnekle anlatalım. Varsayalım ki 1500 TL faizli bir cezanız var ve bu ceza yapılandırma da geçerli olan bir cezalardan bir tanesi olarak düşünelim ve bu cezaya indirim uygulandığı zaman ceza 962 TL olacaktır. Kısacası 538 TL gibi bir indirim sağlanmış olacaktır. Elbette fiyatlar değiştikçe, ceza değiştikçe uygulama da değişecektir. Aşağıda ki örnekte görebilirsiniz. Örnek teknik bir arızadan dolayı yüklenemedi, örneği görmek için habereylul.co adresine giderek buradan görebilirsiniz.

Kanun yayınlanmıştı

Borçların yapılandırılması konusunda bir kanun yayınlandı ancak açıklanmamıştı. Açıklaması yapıldı ve 27 Mayıs günü yayınlanan kanun artık 30 Haziran gününe kadar geçerli olup bu tarihe kadar isteyenler borçlarını yapılandırılmış şekilde internet aracılığı veya vergi dairesine giderek ödeyebilir. Elbette peşin ödeme daha avantajlı olacak yukarıda ki örneğe de bakarak görebilirsiniz. Yapılandırmaya dahil olan cezalar ise ; Trafik cezaları, MTV ücretleri, KDV cezaları, faturasız ürün satanlara kesilen cezalar ve usulsüzlük cezaları, olarak yayınlandı.