Nazlı Çelik’in Şehit Tümgeneral ile anısı

Nazlı Çelik daha öncede haberlere konu olmuştu. Ancak bu sefer herkesi gözyaşına boğdu. Şehit olan Tümgeneral ile olan anısını paylaştığı yayında izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı. Nazlı Çelik, Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın görevli olduğu tümene şehit olmadan önce giderek orada Aydın ile bir görüşme yapmıştı. Bu görüşme 1 hafta önce yaşanmıştı. Bu görüşmeden 1 hafta sonrasında şehit olan Aydın ile ilgili anısını haberin sırası geldiği zaman sunarken bir anda gözleri dolmaya başlayan Çelik ağlamamak için kendini tuttu. Onunla ilgili olan anısına ait görüntüler de arka planda yayınlandı.

13 Şehit Yürekleri Yaktı

Olay bir helikopter kazası olarak bildiriliyor ki kalktıktan tam 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına çarpması nedeniyle bu kaza yaşandı ve helikopterde olan 13 askerin 13’ü de şehit oldu. Olay hala araştırılmaya devam ediyor ki helikopter içerisinde teröristlerin belini kıran yaptığı operasyonlar ile efsanevi olan Tümgeneral Aydoğan Aydın’da vardı. FETÖ Darbe Girişimi olurken de tarafını belli etmiş olan Aydın şehit oldu.

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