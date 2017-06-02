Nazlı Çelik’in Şehit Tümgeneral ile anısı

Anasayfa GÜNCEL Nazlı Çelik’in Şehit Tümgeneral ile anısı
Nazlı Çelik’in Şehit Tümgeneral ile anısı
Nazlı Çelik’in Şehit Tümgeneral ile anısı admin Tarih: 2017-06-02 Saat: 15:36:58
Güncelleme : 2017-06-02 15:36:58Bu içerik 251 kez okundu.
Reklam

Nazlı Çelik’in Şehit Tümgeneral ile anısı

Nazlı Çelik daha öncede haberlere konu olmuştu. Ancak bu sefer herkesi gözyaşına boğdu. Şehit olan Tümgeneral ile olan anısını paylaştığı yayında izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı. Nazlı Çelik, Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın görevli olduğu tümene şehit olmadan önce  giderek orada Aydın ile bir görüşme yapmıştı. Bu görüşme 1 hafta önce yaşanmıştı. Bu görüşmeden 1 hafta sonrasında şehit olan Aydın ile ilgili anısını haberin sırası geldiği zaman sunarken bir anda gözleri dolmaya başlayan Çelik ağlamamak için kendini tuttu.  Onunla ilgili olan anısına ait görüntüler de arka planda yayınlandı.

13 Şehit Yürekleri Yaktı

Olay bir helikopter kazası olarak bildiriliyor ki kalktıktan tam 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına çarpması nedeniyle bu kaza yaşandı ve helikopterde olan 13 askerin 13’ü de şehit oldu. Olay hala araştırılmaya devam ediyor ki helikopter içerisinde teröristlerin belini kıran yaptığı  operasyonlar ile efsanevi olan Tümgeneral Aydoğan Aydın’da vardı. FETÖ Darbe Girişimi olurken de tarafını belli etmiş olan Aydın şehit oldu.

Video aşağıdadır ki açılmazsa veya tam görüntülenmezse video başlığına tıklayarak youtube üzerinde izleyebilirsiniz:

 

 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır