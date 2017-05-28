Merkez Bankası Duruma El Koydu

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Merkez Bankası Duruma El Koydu
Merkez Bankası Duruma El Koydu admin Tarih: 2017-05-28 Saat: 09:15:37
Güncelleme : 2017-05-28 09:15:37Bu içerik 324 kez okundu.
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Merkez Bankası tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemleri sonrasında bir icraat yapıldı ve faizler ile gıda enflasyonu düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Yüksek faizler her zaman yatırım, üretim ve büyümeye engel olması nedeniyle bu konuda defalarca eleştiri yapan Cumhurbaşkanı en sonunda eleştirileri olaya müdahale edilmesine neden oldu. Mevduat üzerinden yapılan faizler artık önlenecek ve bu sayede de sektör hizmet olarak ilerlemeye başlayacak. Ucuz gıda konusunda da çalışmalar olup belirlenen 25 tane kritik ürün için çalışma yapılmaya başlandı.

BDDK Bu Konuda Yardımcı Olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun  da yardımıyla artık kredi ile mevduat oranlarında bir düzenleme yapılacak ve bu sayede faizler düzene bindirilecek. Mevduat faizi %14’e kadar yükseldi ve bununla birlikte kredi faizleri de %17 seviyesine kadar çıktı. Merkez Bankası bu konuda yapacağı çalışmalar ile her ikisini de aşağı çekecek çalışmalara başladı. Piyasa dengesini de bozmadan bu düzenleme gerçekleştirilecek. Mevduat faizi başarılı bir şekilde düşürülünce kredi faizi de zaten otomatik olarak düşmüş olacak. Mevduat faizleri konusunda ortada bir yarış olmaması gerektiğini vurgulayan Canikli : “ Rekabet şartları olur ve bu şartlar bozulmamalıdır.  Yarış nedeniyle mevduat faizi de bu noktalara geldi.” açıklaması  ile faiz düzenlemesi açıklandı.

 

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