828 asker etkilendi

Sağlık Bakanlığı tarafından Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugayı Komutanlığında yaşanan olayda 828 tane askerin enfeksiyondan dolayı etkilenip tedaviye alındığı açıklandı. Enfeksiyondan etkilenen 1 asker ise hayatını kaybetti. 59 tane askerin de tedavisi hala devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre : “23, 24 ve 25 Mayıs 2017 tarihlerinde Manisa 1. Piyade Er eğitim Tugayı Komutanlığı’nda (Batı Kışla) bulunan askerlerin çoğunluğundan bulantı, kusma ve ishal şikayetleri artınca hemen acil servislerine alındılar. Bu kadar kişinin etkilendiği görülür görülmez de hemen hazırlanan bir ekip Manisa’ya gönderilerek buna neden olan enfeksiyon nereden kaynaklanıyor tespit edilmeye çalışılıyor. Ekip içerisinde 2 mikrobiyoloji uzmanı, 1 Mikrobiyoloji Doçenti uzman, 5 Epidemyoloji uzmanı ve 2 Enfeksion Hastalıkları Uzmanı) yer almış olup toplamda 10 kişilik bir ekip ile arama çalışmaları devam ediyor. Hastalarla ilgilenilmesi için de 20 kişilik uzman bir ekip hazırlanıp Kamu Hastanelerinde hizmet veriliyor. Olayda toplamda enfeksiyon nedeniyle etkilenen asker sayısı 828 oldu.