Eymen bebek daha fazla hayata tutunamadı

561 bin $ ilaç fiyatı

SMA hastalığı için üretilen ilaçlar alınmazsa hasta çok fazla yaşayamıyor ve ilaç tedavisi görmediği zaman da hayata gözleirni yumuyor. Bu nedenle ölen ilk kişi değil ancak bu soruna çözüm bulunması için de birçok kişi seferber oldu. SMA hastalığına yakalanan 8 aylık olan Eymen Çapkın adındaki bebek ilaçların fiyatları çok yüksek olunca kurtulamadı.

İlaçlar İçin Kampanya Başlatılmıştı

8 aylık Eymen Çapkın'ın ölmemesi için ilaçların alınması gerekiyordu. 561 bin dolar değerinde olan ilaçları ailesi tedarik edemeyince kampanya başlattılar ancak yine yeterli olmadı. 8 aylık bebeğini kucağına alan Neziha Çapkın ise " Affet oğlum kurtaramadık seni." diyerek ağladı. Çocuğunu tabuta koydurmak istemedi.

300 bin TL kalmıştı

Eymen bebek için düzenlenen kampanyanın tamamlanmasına 300 bin TL kala daha fazla hayata tutunamadı. Kampanyaya katılanlar arasında işletmeler, futbol kulüpleri ve daha birçok kişi vardı. İşin kötü tarafı ise Eymen bebek gibi birçok SMA hastası kişi var. Eymen bebek bu zamana kadar hayata bir solunum cihazına bağlı olarak yaşadı. Bugün de daha fazla dayanamadı.