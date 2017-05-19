Antalya’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpışması sonrasında oluşan kazada bir tanesi 9 yaşında olan çocuk ve 2 kişi hayatını kaybetti. 1 tanesi ağır 3 kişi yaralandı. Konya'dan Antalya'ya gelen Ömer Dikici 42 ZK 319 plakalı aracı kullanıyordu 55 yaşındaki adam. Kullandığı kmayonet ile saat 13.00'te Akseki Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Akif Yayla adındaki şahsa ait olan 42 SK 803 plakalı araç ile çarpıştı. 34 yaşında olan Yayla hayatını orada kaybetti. Kamyonet şoförü olan Dikici ve otomobildeki Zeynep S. (5), Esra Yayla (32) ve kızı Sıdıka Zümra Yayla (9) yaralandı.

9 yaşındaki Sıdıka Hayatını Kaybetti

Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi ve olay yerine gelen sağlık görevlileri hemen yaralılara ilk müdahalesini yaptı ve Seydişehir Devlet Hastanesine götürdüler. 9 Yaşında olan Sıdıka ise hastanede ne kadar müdahale edilse bir türlü kendine gelemedi ve hayatını kaybetti. Esra Yayla'nın sağlık durumu ise şu anda ağır ve müdahaleler hala devam ediyor. Yayla'nın cesedi ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası Akseki Devlet Hastanesi morguna teslim edildi.