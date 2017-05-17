TSK'den bir ağır darbe daha bugün geldi

TSK bir açıklama yaptı

" Şehit J. Uzm.Çvş. Yunus ERTURK (Bestler-Dereler) Operasyonu 1. 23'üncü J.Snr.Tüm.K.lığı sorumluluğunda 19-30 Nisan 2017 tarihlerinde Bestler - Dereler bölgelerine icrası gerçekleştirilen 29 BTÖ mensubu şahıs öldürüldü. J.Uzm.Çvş. Yunus ERTÜRK operasyonunun 2'nci safhası ise 23'üncü J.Snr.Tüm.K.lığı emir-komutasında, I'nci J.Komd.Tug.K.lığı (Çakırsoğüt) ve 3'üncü Komd.Tug.K.lığının (Siirt) katılımı ile 08 Mayıs 2017 günü ile başlayıp Şırnak/Bestler-Dereler ve Siirt/Herekol bölgelerinde yoğun bir şekilde operasyonlar devam etti.

2. 16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında 48 nci Hd Tug Nezirkına Hd Bl. Bölgesinde Kelaspi tepede ise operasyon sonucunda 2000 tane uçaksavar mühimmatı, 1000 tane bixi mühimmatı, 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 EYP duzenegi 5 sığınak ve mağara bulunduğu yerde hepsi imha edilerek operasyon başarılı bir şekilde tamamalndı." açıklaması ile operasyona ait tüm bilgiler verildi.

Hakkari'de Operasyon Sonucu

Türk Silahlı Kuvvetleri Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu sonucunda Yüksekova'nın 3.400 metre yükseklikteki İkiyaka Dağlarında bir arama tarama çalışması yapıldı ve sonuç olarka da çok sayıda silah, mühimmat ve sağlık malzemeleri bulundu.

Ele geçirilenler

Ele geçirilen malzemeleri tek tek sıralayacak olursak şu şekilde sıralayabiliriz : " 3 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ,20 adet 60 mm havan mühimmatı, 8 adet RPG 7 mühimmatı ,8 adet RPG 7 sevk fişeği, 60 mm havan ve çatal ayağı, 2000 adet AK-47 fişeği, 800 adet PKMS makinalı tüfek fişeği, yarım çuval Doçka fişeği, 36 adet el bombası, 50 adet AK-47 şarjörü, 10 kg amonyum nitrat, 3 bidon TNT, 300m kablo, 1 tane 4 kw jeneratör, 2 tane 1 kw jeneratör ,1 tane bosch hilti, 13 tane akü, 3 regülatör 1 tane lcd tv, 2 tane dvd oynatıcı, 200 civarı kitap, 1 fırın, 20 karton sigara, 4 gaz lambası, Sony 20 mp fotoğraf makinası, 6 adet büyük hilti ucu , çok miktarda kıyafet ve gıda malzemesi" olarak sıralanabilir ki bu malzemeler bir terör örgütü için gerçekten çok önemli olup TSK tarafından ele geçirilmesi örgüte büyük bir darbe oldu.