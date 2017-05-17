5 yaşındaki Ömer 2.5 yıldır solunum cihazına bağlı

SMA hastası olan beş yaşın da ki olan Asaf Aslan, iki buçuk yıldan beri solunum cihazına bağlı yaşıyor. Annesi Derya Aslan, Ömer’ime yardımcı olmalarını istiyorum.

6 aylıkken hastalandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Güldibi mahallesin de yaşayan Aslan Çifti, beş yaşında ki oğulları Asaf, altı aylık iken on binde bir görülen Spinal Musküler atrofi hastalığına yakalandı.

2 milyon TL ilaç masrafı

İki buçuk yaşına kadar doktor doktor gezdiler. İlaçlarının maliyeti iki milyon TL olduğu için çocuklarının ilaçlarını alamadıklarını söyleyen aile hayırsever insanlardan ve yetkililerden yardım istediler.

İnsanların Ömer’e nefes olmalarını isteyen anne beş yaşın da ki Ömer Asaf’ın dili titriyor, ayakları yere basmıyor diye söyledi.

İlaçlar Çok Pahalı

Çocuğunun iyileşmesi için gitmedik doktor bırakmadıklarını Ömer’in tedavisi için durumlarının olmadığını ilaçlarının çok pahalı olduğunu söyleyen anne Sakarya valiliğine müracaat ederek bütün evrakları tamamladıklarını yardım beklediklerini söyledi.