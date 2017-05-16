Erdoğan Trump Görüşmesi Detayları

Türkiye için gerçekten önemli olan bugün ki görüşme detayları en sonunda yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklaması

Yaptığımız bu ziyaret tam bir dönüm noktası olacak ve artık tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır alınması önemli bir konudur. Özellikle YPG terör örgütünün muhatap alınması alınacak ortak tavır konusuna aykırı kalmaktadır. " diyerek resti çeken Erdoğan'a cevap olarak Trump ise : " Türkiye'nin istediği silah siparişleri konusunda çalışmalarımızı başlatacağız. Türkiye ile olan ilişkimizi de kimse yenemeyecektir." diyerek açıklamasını yaptı.

Kapıda Karşıladı

ABD Başkanı olan Trump, Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ı kapıda karşılayarak ağırladı ve gazetecilere birlikte poz verdiler. Görüşme yapmadan önce de el sıkışarak görüşmeye geçtiler.

Görüşmeden Sonra Basın Toplantısı

Beyaz Saray'da yapılan görüşme bitince basın toplantısı yaparak görüşme hakkında bilgiler verdi.

İlk Açıklama Trump'tan

" Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirterek Türkiye'yi terörle mücadelesi konusuda desteklediğimizi söylüyoruz. Türkiye'yi PKK ve DAEŞ'e karşı ABD olarak destekliyoruz. Bizden istenen silah siparişleri için de çalışmalarımız olacak. Türkiye ile ilişkimizi hiç kimse bozamayacaktır. Terörle mücadele de ise yeni düşmanımıza karşı savaşıyoruz." diyerek açıklaması yaptı.

Silah verilmesi konusunda da yine net bir açıklama gelmedi ancak karşı durulacağı söylendi.