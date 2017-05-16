Cinsiyetini değiştirdikten sonra öldü

Denizli de yaşayan genç kız cinsiyet değiştirmek için Ameliyat olduktan kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Elde edilen bilgilere göre Denizli Pamukkale üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümünden mezun 27. Yaşın da ki Beren Y., cinsiyetini değiştirmek amacı ile İstanbul Kadıköy de H.A., isimli doktora başvurdu.

Cinsiyetini değiştirdi

On mayıs günü İstanbul’a giden Beren, 11 Mayıs Perşembe günü Kadıköyde yapılan ameliyat ile cinsiyetini değiştirdi. Özel bir hastanede yapılan ameliyattan sonra uyanan Beren aynı gün solunum yetmezliği nedeni ile yaşamını yitirdi. Cenazesi ailesi tarafından alınarak Bursa’ya getirilip defnedildi.

Doktor Suçlandı

Beren’in ailesi ameliyatı yapan doktor hakkın da suç duyurusun da bulundular. Beren’in yakın arkadaşı “11 Mayıs Perşembe günü ameliyat olduktan sonra hayatını kaybetti. Ailesi Beren’in arkadaşını da Cuma günü İstanbul’dan alıp Pazar günü toprağa verdiler.

Her zaman Beren’in ameliyat olmak istediğini geçim sürecini tamamlamak sonra da yasal haklarını eline alarak öğretmen olmak istediğini tek amacının bu olduğunu ameliyatta da ters giden şeyler olduğunu bu nedenle Beren’in hayatını kaybettiğini “ söyledi.