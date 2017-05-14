3 defa hamile kaldı 2 defa kürtaj yaptırıldı

Çalıştığı evde o evin sahibinden tam 3 defa hamile kalan Türkmenistan'dan gelen kadın en son hamile kalmasında çocuğu doğurdu. Son hamileliğinden olan bu çocuk için bir dava açıldı ve açılan davayı kazanan kadın DNA testi sayesinde mahkemede çocuğun babasının çalıştığı evin sahibi olduğunu kanıtladı. Yaşlı adam mahkeme tarafından doğum masrafları için 4.700 TL para ve aylık çocuk için nafaka olarak 400 TL ödemeye zorunlu kılındı.

Türmenistan'dan Ankara ilinde çalışmak için gelen kadın iş adamı olan S.K.H.'nın evinde çalışmaya başladı. Türkmenistan uyruklu olan Süheyla H. adındaki kadını evlenirz diyerek kandırıp 3 defa hamile bırakan iş adamı şahıs 2 defa kürtaj yaptırarak çocuğu aldırdı. 3.defa hamile kaldığında ise Süheyla bu çocuğu doğurdu ve bir dava açtı. Dava da elbette çocuğu kabul etmeye şahıs DNA sonucunda istese de istemese de her şey ortaya çıktı. Nafaka ve masrafların dışında genç kadının avukatı tarafından babalığı benimsememesi nedeni ile de şahsa manevi tazminat davası açılacak.