Muğla'da Feci Kazada 24 Kişi Öldü

Virajlı bir rampa üzerinde yaşanan bu kazada otobüsün devrilmesi sonrasında ölen ve yaralı sayısı oldukça fazla. Otobüs içerisinde ölen kişilerin çoğunun kadın olma sebebi ise tur otobüsünün anneler günü için bir gezi amaçlı yola çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Freni Boşaldı

Kazanın yaşanma sebebi hakkında ise Vali tarafından bir bilgilendirme geldi ve Muğla Valisi tarafından söylenenlere göre otobüsün freni boşalması nedeniyle kaza yaptığı iddia ediliyor ancak tam bir karar değil herhangi bir başka sebepte olabileceği açıklandı.

Otobüs Şoförü de Öldü

Kazada otobüs şoförü ölürken 3 tanesi erkek olmak üzere 30 tane yetişkin ve 1 yolcu çocuk vardı.

Otobüsün Altında Kalan 3 Kişi

Olay yerinden otobüs kaldırılarak yol trafiğe açılmak istenirken bir anda otobüs altında kalan 3 kişi olduğu daha görüldü. Hemen sağlık ekipleri gelerek 3 cesedi daha aldı.

İsimler

34 kişinin olduğu otobüste Muğla Valisi ise yaralanan isimleri açıkladı : " Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ecrin Ökten (12) ve Bahar Sinur'un Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Beyzanur Hano (8) ve Cahide Güler'in Marmaris Devlet Hastanesinde, Simge Sinur (17) ve 10 aylık Nehir Sertbaş'ın Özel Yücelen Hastanesinde tedavi görürken bebek hakkında da herhangi bir hayati tehlike bulunmamaktadır." açıklaması geldi.