1 Kazan Toprak Değil Saf Altın

Ahlatıcı Metal Rafineri sayesinde Anadolu'nun altın ihtiyacı dolu dolu karşılanabiliyor.

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1 Kazan Toprak Değil Saf Altın
1 Kazan Toprak Değil Saf Altın admin Tarih: 2017-05-12 Saat: 21:10:37
Güncelleme : 2017-05-12 21:10:37Bu içerik 352 kez okundu.
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Çorum'da bulunan bir altın üretim tesisinden dünyaya yayılan görüntüler herkes şaşırttı. 

Fotoğrafta gördüğünüz kazanın içerisindeki şeyi ilk gördüğünüz zaman neden bir toprak kazan var diyebilirsiniz ancak o kazanın içerisindeki toprak değil saf altındır. 

3 taneden bir tanesi

Ahlatıcı Metal Rafinerisi bilindiği üzere Türkiye'de 3 metal altın rafinerisinden bir tanesi olmaktadır. Buradan çıkarılan saf altınlar dünya standartlarına uygun olacak şekilde külçe altın olacak şekilde işleniyor. 

Anadolunun İhtiyacı Karşılanıyor

Şirketin Başkan Yardımcısı olan Ahmet Emin Ahlatıcı ise işlerinin sadece bunla kısıtlı olmadığını bir de mücevher ürettiklerini dile getiriyor. Bu rafineri ise tüm anadolunun altın ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor. 

Yılda 312 ton altın

Ahlatıcı Metal Rafinerisi yılda tam olarak 312 ton altın üretebilme kapasitesine sahip ve bu altını da rahatlıkla üretebiliyor. Tüm bunlara ek olarak da 468 ton saf gümüş üretebilirler. 

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