6 yaşındaki kız çamaşır makinesinde ölü olarak bulundu

Ecrin adındaki küçük kız henüz 6 yaşındaydı. Babası tarafından kreşten alınan küçük kız Acısu Mahallesi'nde olan evlerine getirildi ve buraya bırakılan küçük kız evde tek başına kaldı.

Yiğit K. adındaki babası küçük kızı eve bıraktıktan sonra işe gitti ve küçük kızı evde tek başına bıraktı. Kısa bir süre sonra eve gelen annesi Sevcan K. ise kızını evde bulamayınca telaşla kızını armaya başladı.

O sırada okuldan gelen Hüseyin K. ise Ecrin'in kardeşiydi ve kardeşini aramaya başladı. Kardeşini kapalı çamaşır makinesinde bulan çocuk annesine durumu bildirince hemen acili arayan annesi geç kalmıştı. Küçük kızın oraya saklanmak amacıyla girdiği düşünülüyor ki orada da havasız kalınca öldüğü düşünülüyor.

Sağlık ekiplerinin yapabileceği bir şey olmayınca küçük kız Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilerek inceleme yapılacak ve ölüm sebebi belirlenecek.