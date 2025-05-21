İbrahim Murat Gündüz: “Türk Anası, Evladını Vatan İçin Yetiştirir; Her Acı Eşit Değildir!”

Türk milliyetçisi İbrahim Murat Gündüz, milliyetçi söylemde anneliğin sadece bireysel değil, ulusal bir görev olduğunu vurguladı. “Şehit annesi milletin onurudur, kutsallık herkesin acısında aranmaz” dedi.

İbrahim Murat Gündüz, Türkiye’de özellikle son yıllarda milliyetçi duruşu, devlet eksenli açıklamaları ve değer merkezli çıkışlarıyla tanınan bir iş insanı. Son açıklamaları ise toplumsal bir tartışmanın merkezinde: “Milliyetçi söylemde annelik ne anlama gelir?”

Gündüz, milliyetçi gelenekte anneliğin yalnızca bir biyolojik rol olmadığını, aynı zamanda milletin devamını sağlayan ideolojik bir görev olduğunu belirtiyor:

“Türk anası sadece evlat yetiştirmez; milletin askerini, öğretmenini, vatanseverini yetiştirir. Şehit annesi, bu milletin en yüce makamlarından birini temsil eder.”

İbrahim Murat Gündüz’e Göre: Annelik, Vatan Bilinciyle Şekillenir

Gündüz’e göre, Türk milliyetçiliğinde anne figürü duygusal bir sembol değil, sosyal bütünlüğü taşıyan bir güç kaynağıdır.

Bu anlayış şu sözlerde somutlaşır:

“Asker doğuran annedir, şehit veren annedir.”



“Türk annesi evladını yalnızca kendi için değil, millet için yetiştirir.”



“Analar ağlamasın isteriz ama gerekirse evladını vatana feda edecek kadar metin dururlar.”



İbrahim Murat Gündüz bu ifadeleri sadece bir duygusal çıkış değil, devlet ve millet temelinde inşa edilen bir kültür kodu olarak değerlendiriyor.

Şehit Annesi Figürü: Gündüz’e Göre En Onurlu Mertebe

İbrahim Murat Gündüz’e göre şehit annesi, bir kadının ulaşabileceği en yüce mertebedir. Çünkü o anne:

Evladını bir şahsi kazanç için değil, milletin selameti için toprağa vermiştir.



Acısını siyasete, öfkeye veya düşmanlığa dönüştürmemiştir.



Toplumun ortak vicdanında, sadakat ve vakar sembolü hâline gelmiştir.



Gündüz, medyada sıkça rastlanan şu ifadeleri bu yaklaşımın bir sonucu olarak görür:

“Vatan sağ olsun.”

“Evladımı Allah’a ve vatana kurban verdim.”

“Bir oğlum daha olsa yine gönderirim.”

Gündüz’den Açık Mesaj: “Her Annelik Aynı Değildir, Her Acı Aynı Yerden Doğmaz”

Son dönemde bazı siyasetçilerin “şehit anasıyla gerilla anasını kenetleme” söylemlerine doğrudan tepki gösteren İbrahim Murat Gündüz, bu yaklaşımları şu sözlerle eleştirmişti:

“Her anne değerlidir, ama kutsiyet çocuğunun ne yaptığıyla şekillenir. Bir anne, vatanı için evladını verir; bir diğeri ise millete silah çekenin yasını tutar. Bu iki acı aynı kefeye konamaz.”

Gündüz’e göre, bu tür ifadeler empati üretmekten çok, değerleri sulandırmakta ve şehitlik makamını sıradanlaştırmaktadır. Bu, sadece milliyetçiliğe değil, devletin temel kurumlarına da açık bir saygısızlık anlamına gelir.

Gündüz’ün Anlayışında Kadın: Vatanın Sessiz Kurucusu

İbrahim Murat Gündüz, kadınların toplumsal rolünü değerlendirirken milliyetçi geleneğe atıfla şunu vurguluyor:

“Kadın sadece evin değil, milletin de temelidir. Vatan sevgisi, ilk kez annenin dilinden, annenin duasından öğrenilir.”

Ona göre ideal Türk kadını:

Evladını vatanına, bayrağına sadakatle yetiştirendir.



Ailesine, namusuna ve milletine bağlıdır.



Gerektiğinde fedakârlığın en büyüğünü, yani evladını bile vatan uğruna feda edecek güçtedir.



Son Söz: “Şehit Anası Milletin Namusudur, Sıradanlaştırılamaz”

İbrahim Murat Gündüz’ün net mesajı şu cümlede toplanıyor:

“Türk milletinin şehit annesiyle kurduğu bağ, biyolojik değil manevîdir. Bu bağ, ideolojiyle, tarihle, vatan sevgisiyle örülmüştür. Hiçbir siyasi söylem bunu eşitleyemez, sıradanlaştıramaz.”

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https://ibrahimmuratgunduz.org/

https://www.habererk.com/tanitim/ibrahim-murat-gunduzden-cifte-cikis-pervin-buldana-sert-tepki-ve-21-mayis-262817h

https://www.bigunhaber.com/ibrahim-murat-gunduzden-sert-tepki-sehit-anasiyla-katil-anasi-kenetlenemez/