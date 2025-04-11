Ixirlife Teknoloji A.Ş., Belgrad Güzellik ve Kozmetik Fuarı’nda Avrupa Açılımı İçin İlk Teması Kurdu

Türkiye’de sağlıklı yaşam ve güzellik salonlarına yönelik dijital çözümler geliştiren Ixirlife Teknoloji A.Ş. , uluslararası pazarlara açılma stratejisinin bir parçası olarak, bu yıl 41’incisi düzenlenen Belgrad Güzellik ve Kozmetik Fuarı ’na ziyaretçi olarak katıldı. Şirketin kurucu ortakları Serkan Yılmaz (CEO) ve Melih Umar , Balkan pazarının potansiyelini yerinde gözlemlemek ve sektördeki dijitalleşme eğilimlerini değerlendirmek amacıyla fuarda bir dizi temas gerçekleştirdi.

Etkinlik, sadece Sırbistan değil, eski Yugoslavya’dan ayrılan birçok ülkenin de aktif katılımıyla Balkanlar genelinde önemli bir sektörel buluşma niteliği taşıyordu. Fuar boyunca Slovenya, Hırvatistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerden gelen çok sayıda genç girişimle tanışma fırsatı bulan Ixirlife ekibi, bölgenin dijitalleşme konusundaki mevcut durumu ve gelecek beklentilerine dair önemli gözlemler edindi.

Fuara dair izlenimlerini paylaşan Ixirlife CEO’su Serkan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sektörün dijital dönüşüm süreci aslında daha yeni başlıyor. Görüştüğümüz birçok işletme hâlâ süreçlerini manuel yollarla yürütüyor. Ancak özellikle genç girişimciler, dijital sistemlerin gerekliliğini fark etmiş durumda. Biz de Ixirlife olarak bu dönüşüme katkı sunmak istiyoruz. Türkiye’de başarıyla uyguladığımız modelimizi, Avrupa pazarı için yerelleştirilmiş şekilde sunmak için çalışıyoruz.”

Ixirlife, sağlıklı yaşam ve güzellik salonlarının tüm operasyonel ihtiyaçlarını dijital ortamda tek bir platformda buluşturan yenilikçi bir yazılım çözümü sunuyor. Randevu yönetimi, müşteri geçmişi takibi, kampanya yönetimi, otomatik bildirim gönderimi ve performans analizleri gibi birçok özelliği bir araya getiren güzellik salonu programı ixirlife, kullanıcı dostu arayüzüyle merkezlerin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Fuardaki temaslar sırasında, sektöre dijital çözümler sunan firmalarla da görüşen Ixirlife ekibi, bölgedeki rekabetin henüz dijital altyapı bakımından olgunlaşmadığını gözlemledi. Bu durumun, yerli yazılım firmaları için önemli bir fırsat penceresi sunduğu ifade edildi.

Şehirle ilgili gözlemlerini de paylaşan kurucu ortaklardan Melih Umar, “Belgrad, sade ama kimliği olan bir şehir. Yüksek binalar neredeyse yok, yapılar ve tramvaylar oldukça eski ama bu sadelik kente farklı bir ruh katıyor. Özellikle toplu taşımanın 2025 itibarıyla tamamen ücretsiz hale gelmiş olması, şehrin sosyal yaşam yaklaşımına da ayrı bir değer katıyor,” dedi.

Ixirlife Teknoloji A.Ş., önümüzdeki dönemde Avrupa pazarı için özel stratejiler geliştirmeye ve Balkan ülkelerini bu açılımda öncelikli bölge olarak değerlendirmeye devam edecek.