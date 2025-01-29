FK Mobilya Ne İş Yapar ?

FK Mobilya, sektörde önemli başarılara imza atan yönetim kurulu başkanı Fatih Bozkurt’un öncülüğünde kurulan perakende mağazacılık,iç dekorasyon,inşaat alanında mimarlık firmasıdır.

FK Mobilya, müşterilerinin memnuniyetini ön plana alan çalışma anlayışı ile müşterilerine öngörülebilir fiyatlarda kusursuz projelere imza atmaktadır.

Aynı zamanda FK Mobilya ismiyle de 1998’ten günümüze kadar hizmet veren firmamız, hem mobilya hem de iç mimarlık alanında yenilikçi çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir.

FK Mobilya ; Proje bazlı anahtar teslim çalışmalarla kalite ve başarısını kendi üretim hattında en iyi yere taşımaktadır. Proje odaklı hizmetler, ürün ve stil bazında entegre edilerek sıfırdan tasarlanmaktadır. Ürünler, müşterilerin talepleri ile birlikte profesyonel mimar ekipler tarafından analiz edilerek istenilen tüm detaylarla işlenir ve tasarımın tamamı projeye özel olarak tasarlanır.

Fk Mobilya olarak 2025 hedefimiz, tüm Avrupa'da güçlü bir pazar payı elde etmektir. Bu doğrultuda, perakende mobilya satışlarımızı başlattık ve ilk iki şubemizi showroom olarak açtık. İlk şubemiz Frankfurt - Stadallendorf, ikinci şubemiz ise Aachen/Almanya'da bulunmaktadır. Bu şekilde mağazalarımızı açmaya devam etmeyi planlıyoruz.

Yaptığımız eşsiz tasarımlarla müşterilerine benzersiz yaşam alanları sunmayı kendine temel olarak alan FK Mobilya, modern mobilya sektöründe teknolojik yenilikleri işleyerek tüm dünyaya FK Mobilya tarzında güçlü tasarımlar ile hizmet etmeyi amaç edinmiştir.