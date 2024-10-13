Tüp Mide Ameliyatı Kilo Verme Sürecini Hızlandırıyor

Tüp mide ameliyatı sonrası kilo verme süreci, bir yıla kadar kilo kaybı gözlemlenen dönemdir. İlk aylarda daha fazla verilen kilolar, kilonun azalmasıyla birlikte düşmektedir. Kilo verme ameliyatı sonrası ilk ay yaklaşık olarak 9 – 12 kiloya yakın kilo kaybı beklenebilir. Ancak bu durum kişinin ameliyata girmeden önceki kilosu ve önerilen beslenme düzenine göre değişiklik gösterebilir. Tüp mide ameliyatı sonrası kilo kaybı;

1. Ay: 9 kilo

2. Ay: 6 kilo

3. Ay: 5,5 kilo

4. Ay: 4,5 kilo

5. Ay: 4 kilo

6. Ay: 2 kilo

Ameliyat sonrası altı aylık süreç içerisinde beklenen kilo kaybı yaklaşık 30- 35 kilo civarında olmaktadır

Tüp Mide Ameliyatı Kaç Kilo Olanlara Yapılır?

Mide küçültme operasyonu için gereken şartlar esas olarak tüm obezite cerrahileri için geçerlidir. Kişinin tüp mide adayı olabilmesi için gereken kriterler şunlardır:

Vücut Kitle İndeksi VKİ>40 kg/m2 veya VKİ≥35 kg/m2 ve obezite ile ilişkili en az bir yan hastalık (hipertansiyon, diyabet, kas ve iskelet sorunları vs.)

Tüp Mide Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Ameliyat sırasında, midenin büyük bir kısmı kesilerek tüp şeklinde ince bir mide oluşturulur. Bu yeni mide, gıda alımını ve kalori alımını azaltır. Ameliyat genellikle 1-2 saat sürer ve hastalar birkaç gün hastanede kalır.