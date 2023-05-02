Organizatör Tayfun İkan, Düzenlediği Festivaller ile Türkiye'nin Eğlence Sektöründe İz Bırakıyor

Türkiye'nin başarılı organizatörlerinden Tayfun İkan, 29 Nisan'da düzenlediği büyük çaplı Nervo konseri ile İstanbul'un eğlence dünyasına heyecan kattı. İkan, bu başarıya istinaden önümüzdeki dönemde düzenleyeceği etkinlikler ve projelerle Türkiye'nin eğlence ve organizasyon sektörüne katkıda bulunmaya devam ediyor.

Nervo konserinin ardından 5 Mayıs'ta Agents of Time ve Argy ile birlikte uzun zamandır deaktif durumda olan Ora Arena'yı yeniden canlandırarak ikinci büyük festivalini düzenleyecek olan Tayfun İkan, bu sayede Türkiye'nin müzik ve eğlence endüstrisine olan ilgisini gösteriyor. Ayrıca, önümüzdeki dönemde düzenleyeceği uluslararası etkinliklerle Türkiye'nin eğlence sektörüne yeni boyutlar kazandırmayı hedefliyor.

İkan'ın 2023 yılı hedefi, Türkiye'nin organizasyon anlamında dünya standartlarını yakalamak ve şu ana kadar anons ettiği festivaller haricinde yeni festivaller ve çok daha önemli dünya starlarını anons ederek sektörün gelişimine katkıda bulunmak. İkan, "Amacım sadece mutluluk yaymak" diyerek, bu alandaki çalışmalarının toplumun her kesimine hitap etmesini hedefliyor.

Eğlence endüstrisine olumlu katkılar sunan tüm sektör paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışarak, Türkiye'nin hak ettiği değeri göstermek için ortak hedefler belirleyen İkan, dünya yıldızlarının turne noktalarında Türkiye'yi öncelikli olarak görmelerini hedefleyerek ülkenin uluslararası alanda daha fazla tanınırlık ve prestij kazanmasını amaçlıyor.

İkan, ülkenin eğlence endüstrisine ve organizasyon sektörüne olan ilgi ve yatırımlarının sürekli artması için sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı hedeflediğini belirtiyor. Aynı zamanda, genç nesillerin de bu alanda kendilerine yer bulmalarına olanak sağlayarak, Türkiye'nin müzik ve organizasyon dünyasındaki geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor.