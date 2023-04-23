İstanbul'da Sağlık İçin Spa Trendi!

Sudan gelen şifa anlamına gelen Spa, bireyin ihtiyacı olan bedensel ve ruhsal bakımları sunar. Temel hedefi iyileşme olan Spa merkezlerinin çeşitli uygulamaları vardır. Spa kültürünün ana teması, hidroterapi adı verilen su ile tedavi edilmesidir.

Devam eden gerginlik atakları ya da geceleri uyku sorunları yaşıyorsanız Spa iyileştirici etkisi ile bu sorunları ortadan kaldırır.

Romatizmal rahatsızlıkların iyileşmesinde rol sahibidir.

Ağır spor antrenmanları sonrası yorulan ve sertleşen kas Spazmlarını gidermeye yardımcı olur. Kasların gevşemesini ve yumuşamasını sağlar.

Günlük yoğun temponun sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Zihinsel yorgunluk ve stres gibi vücuda zararlı etkenleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Vücudun forma girmesini sağlar, kadınların baş düşmanı selülitlerin ortadan kalkmasında ve güzelleşmede gözle görülür farklar ortaya çıkarır.

İstanbul Spa'da Hangi Teknikler Uygulanır?

Aromaterapi Spaı

Anti Stres Spaı

Bali Spaı

İsveç Spaı

Kese Köpük Spaı

Relax Spa

Thai Spaı

Spor Spaı

Medikal Spa

İstanbul Spa Hizmeti Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

Spa merkezlerini ilk kez deneyecek misafirler bu merkezlerin kurallarını ve nasıl hizmet verdiğini merak eder. Spa merkezleri son derece rahat ve konforlu ortamlardır. Merkeze adım attığınız anda gelen müzik sesi ve güzel aroma kokularıyla rahatlayıp gevşemenize yardımcı olur. Sağlığınız açısından dikkat etmeniz gereken önemli kurallar vardır. Bu kuralları sizler için kısaca sıraladık.

1-Spa’da Nasıl Giyinilir

Spa merkezinde genellikle havlu, peştemal, bornoz ve terlik kullanır. Spa havuzu ya da hamamda bikini, mayo gibi kıyafetler de kullanılabilir. Spa esnasında vücutta kan dolaşımını etkileyecek herhangi bir lastikli malzeme bulunmaması önerilmektedir.

2-Hijyen Kuralları

Hijyen ve sağlığa her zaman dikkat edilmesi gerekse de son yıllarda büyük önem taşımaktadır. Hizmet göreceğiniz Spa salonunun temiz olmasına, malzemelerin tek kullanımlık olması ve hizmet verenin maske ve gerektiğinde eldiven takmış olmasına dikkat edilmelidir veya bir spa merkezi yerine en hijyenik ve güvende hissettiğiniz yerde evinizde masaj alabilmek için bireysel İstanbul Masöz hizmeti alabilirsiniz.

3-Sağlık Sorunlarınızı Bildirmek

Spa hizmeti almadan önce sağlık sorunlarınızı terapistinizle paylaşmak en doğru Spa yönteminin uygulanmasını kolaylaştıracak ve oluşabilecek olası durumlardan sizi koruyacaktır. Bu sebeple sağlık sorunlarınız hakkında önceden bilgi vermeniz çok önemlidir.

4-Randevu Oluşturmak

Spa salonları yoğun ilgi görmektedir. Bu sebeple yoğunluğu fazla olan yerlerdir. Daha kaliteli hizmet alabilmek için size ve terapistinize en uygun zamanda randevu oluşturabilir ve beklemeden dilediğiniz Spa imkanına ulaşabilirsiniz. Randevu saatinizi kaçırmamaya özen gösterilmelisiniz.

5-Doğru Terapisti Bulmak

Sağlığınız açısından size en doğru yöntemlerle tedavi sağlayacak terapisti seçmek en önemli noktalardan biridir. Spa yöntemleri hakkında bilgi sahibi ve eğitimli olmasına son derece dikkat edilmelidir. İşini profesyonelce yapan kişileri özenle araştırmak ve bulmak gereklidir.

İstanbul'da en iyi bireysel terapi hizmeti alabileceğimiz ilçeler hangileridir?

İstanbulda kendi evinizde spa hizmeti almak isteyenler için Kadıköy masözleri, Şişli masözleri ve Ataşehir Masözleri en güvenilir ve profesyonel hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler sadece Milli eğitim bakanlığınca masaj elemanı kursunu bitirip eğitimlerini tamamlamış uzmanlar tarafından yapılmalıdır.