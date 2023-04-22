Erdoğan, 5 yıllık restorasyonun ardından ikonik Sultanahmet Camii'ni yeniden açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında başlayan restorasyon çalışmasının ardından Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cuma günü İstanbul'un simgelerinden biri olan Sultanahmet Camii'ni yeniden hizmete açtı.

Açılış törenine katılan Erdoğan, camiyi "İstanbul'un en önemli simgelerinden biri" olarak nitelendirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlüğün restorasyonu devam eden camileri ibadete ve ziyarete açık tutmayı ilke edindiğini söyledi.

Çelebi, Sultanahmet Camii'nin son 5 yılda 5 aylık kısa bir süre kapalı kalması dışında sınırlı kapasiteyle de olsa hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Türkçe'de Sultanahmet Camii olarak adlandırılan cami, Osmanlı Padişahı I. Ahmet tarafından 1609-1616 yılları arasında Osmanlı başkenti İstanbul'da kendi adını taşıyan meydanda yaptırılmıştır. Türkiye'de altı minareli tek camidir.

Güzel mavi, yeşil ve beyaz çinileri nedeniyle Avrupalılar buna "Sultanahmet Camii" diyor.