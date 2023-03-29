İYİ Parti Manisa Milletvekili aday adayı Mustafa Bozdoğan, parti içindeki çalışmalarıyla ve Manisa'da yaptığı hizmetlerle tanınan bir isimdir.

Bozdoğan, eğitimci bir geçmişe sahiptir ve uzun yıllar boyunca Manisa'da öğretmen ve okul müdürü olarak görev yapmıştır. Eğitim konusunda büyük bir tutku ve kararlılıkla çalışmalar yürütmüş, öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamıştır.

Ancak Bozdoğan'ın sadece eğitim konusunda değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınmıştır. Özellikle hayvan hakları konusunda duyarlılığıyla bilinmektedir ve bu konuda yürüttüğü çalışmalarla hayvanseverlerin takdirini kazanmıştır.

İYİ Parti'ye aday adayı olarak başvurarak siyasi arenaya giren Bozdoğan, parti içindeki çalışmalarıyla da öne çıkmıştır. Manisa'da partinin örgütlenmesine büyük katkıları olmuş, partiye üye kazandırma çalışmalarında aktif bir rol üstlenmiştir.

Bozdoğan'ın adaylığı, Manisa'da siyasi arenada heyecan yaratmıştır. Partinin farklı kesimlerinden destek gören Bozdoğan, seçimlerde güçlü bir aday olarak gösterilmektedir.

Birlikte Kazanacağız millet bizi çaırıyor sloganı ile milletin desteğini arkasına alan bozdoğan sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir milletvekili aday adayıdır.Twitter'da yapmış olduğu bazı paylaşımları Gündem olmuştur.

Tweetter üzerinde depremzede insanlarımız için bir paylaşım yapmıştır.

`Geçmiş günlerde yaşamış oldupumuz deprem afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza allahtan rahmet yakındalarına baş sağlığı diliyorum.`

Ardından Attığı bir tweet ile sorumluların ceza alması gerektiğini belirtiyor.

`Doğu vilayetlerimizde olan kayıpların büyük bir çoğunluğunun deprem kaynaklı olmadığı ihmallerden dolayı kaynaklandığı kanısındayım.İmar planlarını onaylayan belediyeler başta olmak üzere yapı denetim şirketleri ve müteahhitlerin yargılanması için gereken tüm imzaları atacağıma emin olabilirsiniz.`

Sayın Bozdoğan Sorumsuz davranan belediyeler , yapı denetim şirketleri ve müteahhitlerin yargılanmasının gerektiğini binlerce insanın sorumsuz'ca davranılan imar planlarını onayladan belediyeler , yapı denetim şirketleri ve müteahhitlerin sorumlu olduğunu bunların en kısa sürede belirlenip cezalarının verilmesi gerektiğini anlattığı tweeti çok beğeni ve görüntülenme aldı.

Bozdoğan twitter'da gerçekten yüksek bir kitleye sahip.Yaptığı açıklamalar ve tweetler ile gündeme gelen bozdoğan mülteci sorunu hakkında konuştu.

Yaptığı açıklama'da `Ülkemizde bulunan yoğun göçmen krizinin çözülmesi gerektiğini biliyorum.Manisa başta olmak üzere birçok Ege kentinde yerel halk göçmenlerden oldukça rahatsız.Halkımızın etkin yapısını bozmakla beraber ahlaksız davranışlarda bulunuyorlar.`

Ardından

`Özellikle Afgan ve Suriyeli göçmenlerin ülkemizde bulunduğu yasa dışı faaliyetler silahlanma gibi durumların ileride büyük sonuçlar doğurabileceği kanısındayım. Göçmenlerin büyük bir kısmının ülkemizde kaçak olarak bulunuyor.`

Yasal olmayan yollar ile kaçak mülteciler hakkında yaptığı tweetinde halkın mülteciler'den çekindiğini vurgulayan Bozdoğan bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini anlatıyor. Ülkemizde resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin mülteci bulunmaktadır.Resmi olmayan verilere göre 8 milyon mülteci Türkiye'de yaşıyor. Kaçak olan mülteciler bulunduğunda ülkelerine geri iade edilirken Resmi ve resmi olmayan rakamlar arasındaki fark oldukça fazla gözükmektedir.

Bozdoğan Lise çağındaki öğrencileri unutmadı!

Mustafa Bozdoğan tweet'ter üzerinden yaptığı açıklama'da `Lise çağından itibaren öğrencilerimizn canlı şekilde staj yapabileceği okul içerisi entitüler oluşturacağız. Daha etkin bireyler olabilmeleri için kişisel gelişim eğitimleri ve kendilerini tanımaları , özelliklerini keşfetmeleri için yönlendirmeler yapacağız.`

Bozdoğan bir eğitimci olarak ülkemizdeki eğitim sistemi için çalışmalar yapacağını belirtiyor.

Özetle, Mustafa Bozdoğan hem eğitim hem de sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla Manisa'da tanınan bir isimdir. İYİ Parti aday adaylığıyla siyasi arenaya adım atan Bozdoğan, partinin örgütlenmesindeki katkılarıyla da dikkat çekmektedir.