Böbrek nakli süreci nasıl olur?

Böbrek nakli nedir?

Böbrek nakli, yaşayan ya da ölmüş bir donörden alınan sağlıklı bir böbreğin, böbrekleri iflas etmiş veya böbrekleri görevini yerine getirmeyen kişiye nakledilmesi ameliyatına denir.

Böbrek nakli kimlere yapılır?

Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliği olan ya da kronik böbrek yetmezliği olan kişilere yardımcı olmak için yapılır. Böbreklerin vücuttaki ana görevi idrar yardımı ile kanda biriken atıkları vücuttan uzaklaştırmak, vücuttaki mineral dengesini sağlamak ve sıvıyı filtrelemektir.

Böbrekleri yeterli çalışmayan kişilerde vücuttaki atıklar düzgün bir biçimde filtrelenemez ve kanda birikir. Böbrekler bu filtreleme özelliğini yerine getirmediğinde sıvı ve atıklar kanda birikerek kan basıncını yükseltebilir ve son dönem böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Böbrekler çalışma yeteneklerinin %90’ını kaybettiğinde son dönem böbrek rahatsızlığı ortaya çıkar.

Böbrek naklini engelleyen durumlar nelerdir?

Böbreğe ihtiyacı olan bir kişinin böbrek nakli olmasını riskli hale getiren bazı faktörler vardır. Bunlar;

Ciddi sağlık sorunu sebebiyle ameliyat olması riskli olan hastalar.

Tekrar eden enfeksiyona sahip olan hastalar.

Alkol ve uyuşturucu kullanan hastalar.

Böbrek naklinin riskleri nelerdir?

Her ameliyatın riskleri olduğu gibi böbrek nakli ameliyatının da bazı riskleri vardır. Nakil ameliyatından sonra hasta kanama, enfeksiyon ya da solunum sorunu riski taşır. Naklin yanında nakil sonrası kullanılan ilaçlar da hastanın direncini düşürebilir.

Böbrek nakli nasıl olur?

Sağlıklı böbrek, karnın sağ veya sol alt tarafına yerleştirilir. Sağlıklı böbreği sağ veya alt karın boşluğuna yerleştirmek, böbreğin kan damarlarına ve mesaneye kolayca bağlanmasını sağlar. Sağlıklı yeni böbreğin damarı ve arteri hastanın damarına ve arterine bağlanır. Yeni böbreğin üreteri, idrarın vücuttan dışarı çıkabilmesi için mesaneye bağlanır.

Böbrek naklinden sonra neler olur?

Hastaya nakledilen yeni böbrek hemen çalışmaya başlayabileceği gibi yeni böbreğin çalışmaya başlaması birkaç günü ya da haftayı bulabilir. Kişinin bağışıklık sisteminin nakledilen yeni böbreği reddetmesini önlemek amacıyla ilaç kullanması gerekebilir.

Böbrek naklinin sağladığı faydalar nelerdir?

Başarıyla sonuçlanan böbrek nakli hastaya güç, dayanıklılık sağladığı gibi hastanın enerjisinin artmasına da yardımcı olur. Kişiler günlük işlerine rahatlıkla yerine getirebilirler.