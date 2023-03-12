Araç kiralarken, kiracılar çoğu zaman birçok kişinin kafasını karıştıran ve korkutan bir uygulamayla karşı karşıya kalıyor. Aslında franchise (sözleşmeye dayalı) ile kiralama, beklenmedik masraflara karşı ek bir koruma aracı olduğu için öncelikle sürücüler için faydalıdır ve araba kiralarken sıklıkla kullanılan yabancı bir terim korkusu basit cehaletten kaynaklanır.

Rent a car Yozgat firmasından araç kiralarken her bölgede olduğu gibi bir sözleşme imzalanmaktadır. Bu sözleşme maddeleri gereğince aracı kiralayan kişinin nelere dikkat edeceği ve aracı hangi şartlar altında teslim etmek zorunda olduğu gibi maddeler yer almaktadır. Bu maddelere dikkat edilmesi gerekmekte ve araç kiralama süresi boyunca bu maddelere aykırı bir şey yapılmaması gerekmektedir.

Bazen, sözleşme şartlarına göre Rent a car Yozgat firmasından bir araba kiralarken, müşterinin kredi kartından birçok kişiyi korkutabilecek ek bir miktar para (depozito) bloke edilir. Bu depozito arabanın bir kazada hasar görmesi ya da farklı kusurlarla teslim edilmesi durumunda sizden alınacak ücrete karşılık alınmaktadır. Bu durumda kiraladığınız aracı geri teslim ederken aldığınız gibi teslim etmek durumundasınız. Aksi takdirde oluşabilecek her türlü gider için sizden alınan depozitodan kesintiler yapılabilmektedir.

Depozitoya ne olur

Aracın kullanıldığı süre içerisinde herhangi bir olay meydana gelmemişse, depozito tutarı kiracının kartındaki/hesabındaki bloke kaldırılarak 5-7 gün içinde kullanımına açılacaktır. Bu süre kiralama şirketinin aracın hasar görüp görmediğini kontrol etmesi ve bankaya verilen talimatın yerine gelebilmesi için gereklidir. Her şey yolundaysa, para kiracıya iade edilir. Rent a car Yozgat firmalarının da uyguladığı bu yöntem “aslında kiracıdan bir şekilde para almak” şeklinde düşünülmemelidir. Bu aşamada alınan depozito tutarı, olası herhangi bir sorun karşısında firmanın zararını karşılayabilmesi adına atılan bir adımdır.

Bu adım sonucunda illa ki sizden para kesilmesi söz konusu olacak diye bir durum olmayacaktır. Bu tür depozitolar araç kiralama süresi boyunca oluşabilecek bazı küçük hasarlara karşı alınması gereken tutarların müşteriden alınmasını sağlamaktadır. Eğer kiralama süresi sonucunda aracı istenilen şekilde ve herhangi bir sorun olmadan teslim ederseniz zaten sizden alınan depozito da otomatik olarak sizlere geri iade edilecektir.