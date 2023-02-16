Kanada Dil Okulları

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Kanada Dil Okulları
Kanada Dil Okulları Vadi Tarih: 2023-02-16 Saat: 14:47:33
Güncelleme : 2023-02-16 14:47:33Bu içerik 14 kez okundu.
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Kanada dil okulları ücretlerine yaptığınız harcama, seçtiğiniz yeterlilik türüne ve kuruma bağlıdır. Bunu karşılamak için yılda yaklaşık 13.000 CAD - 15.000 CAD arasında bir değere ihtiyacınız olacaktır.

Kanada dil kursu ve sertifika programlarında eğitim almak isterseniz  okumak öğrenim ücreti genellikle daha yüksektir ve maliyetler programa bağlı olarak değişir. Diğer birçok ülkede olduğu gibi, Bu programların ortalama maliyeti 15.000-18.000 CAD arasında değişmektedir.

Kanada üniversite eğitimi planlarken hangi üniversitede eğitim alacağınıza karar verirken, dünya üniversite sıralamalarına da bakmanız çok önemlidir.

 

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