Gecelerin Yıldız İşletmecisi; Demet Coşkun ve Sebebi Çok

Son zamanların en başarılı genç kadın girişimcilerinden Demet Coşkun, hem girişimciliği hem de işletmesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Erken yaşlarda başladığı kariyeri hala son sürat devam ederken, eğlence ve restoran sektöründeki başarısı katlanarak artıyor.

Demet Coşkun, “İşletmeciler Kraliçesi” olarak nam saldı. Sebebi Çok Meyhanesi de onun en başarılı girişimi ve kariyeri olarak görülüyor. İstanbul merkezli açılan Sebebi Çok Meyhanesi, şimdilerde tüm Türkiye’ye açılma hedefinde!

İş Yaşamının Güçlü Kadın Girişimcisi

Sebebi Çok Meyhanesi, İstanbul’daki işletmeler arasında en prestijli yerlerden biri. Hem müşteriler hem de diğer işletmelerce revaçta olan Sebebi Çok, dikkatleri üzerine çekiyor. İşletmenin bu kadar popüler ve başarılı olmasının arkasında, fazlaca başarılı bir iş insanı yer aldığından, görenler hayranlığını gizleyemiyor.

Yıldız İşletmeci Çalışkanlığı ve Emekleriyle Hedeflerine Ulaşmaya Devam Ediyor

Demet Coşkun işini ve işletmesine gelen misafirlerini çok önemsediğini belirterek, kadın girişimci olarak hiçbir zorluktan korkmadığını ve verdiği emeklerle bu başarıyı elde ettiğini söylüyor. Her zaman değerli misafirlerini düşündüğünü belirten yıldız işletmeci Demet Coşkun, yemek sektörünü oldukça önemli ve yoğun çalışma gerektiren bir alan olarak nitelendiriyor. Büyük özen ve titizlik gerektiren yemek sektöründe çok çalışmak, lezzetli mezeler sunmak, müşteri memnuniyeti kazanmak gibi pek çok meziyet Demet Coşkun’un yüksek başarısını gösteriyor.

Kendine koyduğu hedefleri birer birer başaran ve zirveye koşan yıldız işletmeci Demet Coşkun, Sebebi Çok’u farklı eğlence anlayışı ve keyifli ortamıyla yaşatmaya devam ediyor. İşletmeciler kraliçesinin sıradaki hedefi, serüveni Taksim Cihangir’de başlayan Sebebi Çok Meyhanesi’ni Türkiye’nin dört bir yanındaki tatil beldelerine ulaştırmak. Çeşme Şubesi içinse şimdiden harekete geçti bile!

Sebebi Çok’a Duyulan Hayranlık Günden Güne Hızla Artıyor

Gece hayatına yeni bir renk ve yeni bir soluk getiren yıldız işletmeci Demet Coşkun, Sebebi Çok ile eşsiz bir eğlence ortamını vatandaşların hizmetine sunuyor. Keyifli, sıcak ve samimi bir ortama giren Sebebi Çok misafirleri mekândan oldukça memnun. Herkes ailesiyle eğleniyormuş gibi bir samimiyet içerisinde ve güvenilir bir ortamda eğlencenin lezzetine varıyor. Ortamın güzelliği, eğlencenin benzersizliği ve mezelerin şahane lezzetiyle tüm gözler bu mekâna yöneliyor. Mekânı değerli kılan böylesi başarılı bir kadın girişimci ise misafirlerin hayranlığına hayranlık katıyor.

Gece hayatını benzersiz işletmecisi Demet Coşkun, emeksiz yemek olmayacağını ifade ederek, işletmesine yapılan rezervasyonlara kadar her şeyle ilgilendiğini belirtiyor. Böylesi bir çalışkanlık takdir edilecek cinsten! Ayrıca çalışma arkadaşlarına, ekibine teşekkürlerini eksik etmeyen Demet Coşkun, onları ailesi gibi gördüğünü de ekliyor. Böyle bir çalışma ortamı ve böyle azimli bir işletmeci sayesinde, başarı da Sebebi Çok’u takip ediyor.