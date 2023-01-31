İstanbul Evde Yaşlı ve Hasta Bakımı



Doğumumuzla başlayan yaşam süreci çocukluk, gençlik ve erişkinlik evreleriyle devam eder. Her güzel şeyin sonu vardır ve gençliğimizin son baharı da yaşlılığımızdır. Yaşlılık sürecimizde bilişsel ve duyusal birçok özelliğimizi kaybederiz. Çevremize ve zamanla kendimize karşı yabancı bir birey haline geliriz. Gençlik dönemlerimizde her şey toz pembe gelirken, yaşlılık dönemimizde bize destek olabilecek birilerini daima yanımızda isteriz. Aradığınız desteği hissetmeniz için buradayız! İstanbul evde yaşlı bakımı ve hasta bakımı ile eliniz, kolunuz olmaya daima hazırız.



İstanbul Evde Yaşlı Hasta Bakımı



Yaşam kendini tekrar eden bir döngüdür. Doğduğumuz andan itibaren annemizin ve babamızın bakım desteğine ihtiyaç duyarız. Zaman ilerledikçe ve yaşlılık belirtileri kendini belli edince bu ihtiyacımızı yeniden dile getiririz. Yakınlarımızın bizimle ilgilenmesini, fiziksel ve manevi ihtiyaçlarımızı gidermesini dileriz. Şu an çevrenizde en sevdiğiniz kişi aynı durumu yaşıyor olabilir. Evde yaşlı hasta bakımı işini siz üstlenebilirsiniz. Maalesef ki bu, yorucu bir süreçtir ve dışarıdan, uzman elinden destek almanız çok önemlidir. İstanbul evde yaşlı hasta bakımı hizmetimizle bir telefon uzağınızdaki destekçiniziz.



Evde yaşlı bakım hizmetleri, göründüğü kadar kolay bir iş değildir. Burada, hastanın psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak oldukça önemlidir. Bizler, Vita Sağlık Kabini ekibi olarak, yakınınızın bütün ihtiyaçlarını karşılaşama noktasında kendimizden eminiz. İletişim numaralarımızdan bize ulaşarak destek talep edebilir ve aynı gün içerisine randevu oluşturabilirsiniz.



Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

Yaşlılık, sadece fiziksel çöküşle gelmez. Bu çöküşe daima psikolojik, sosyolojik belirtiler de eklenir ve bu da hastanın iyileşmesini güçleştirir. Evde yaşlı hasta bakımı, ilk başta sizin için kolay bir işmiş gibi görünebilir. En sevdiğiniz insana bakmaktan çekinmeyip onun için çabalamayı isteyebilirsiniz. Fakat hastanızın günden güne kötüye gitmesi bir süre sonra sizi de yıpratacaktır. Böyle bir durumun da hastaya hiçbir faydası olmayacaktır. Kendinizi güçlü tutmak ve hastanız için dik durmak adına evde yaşlı bakım hizmetleri servisimizden yararlanmayı tercih edebilirsiniz.



Vita Sağlık Kabini, gözünüzden sakındığınız aile büyüklerinize sizinle aynı özveride yaklaşan personellerle donatılmıştır. Hastanızın gerek psikolojik gerekse fiziksel rahatlığı bizlerin daima göz önünde tuttuğu ana noktalardır. Evde bakım hizmetleri alanında şu konularda bizlerden daima yardım alabilirsiniz:



Alzheimer Hastaları : Beynimiz normal şartlarda bile unutmaya meyillidir. Fakat Alzheimer hastalarının beyin yapıları bizim sistemimizden çok daha farklı işlemektedir. Kişi zamanla hem kendisine hem de çevresine yabancılaşarak rutin bir şekilde yapabildiği işleri bile yapamayacak duruma gelir. Bizler, hastanızın bütün ihtiyaçlarını giderme noktasına daima sizlerle iletişim içindeyiz. Söyleyemediği rahatsızlıklarını inceleyerek anlayabilme yeteneğine sahip uzmanlarla dilediğiniz zaman evinizde misafiriniziz.



: Beynimiz normal şartlarda bile unutmaya meyillidir. Fakat Alzheimer hastalarının beyin yapıları bizim sistemimizden çok daha farklı işlemektedir. Kişi zamanla hem kendisine hem de çevresine yabancılaşarak rutin bir şekilde yapabildiği işleri bile yapamayacak duruma gelir. Bizler, hastanızın bütün ihtiyaçlarını giderme noktasına daima sizlerle iletişim içindeyiz. Söyleyemediği rahatsızlıklarını inceleyerek anlayabilme yeteneğine sahip uzmanlarla dilediğiniz zaman evinizde misafiriniziz. Demans : Evde yaşlı hasta bakımı oldukça sıkıntılı bir süreçken demanslı hastanın bakımı iki kat daha zorlayıcı bir süreçtir. Hasta, zaman içerisinde “farkındalık” olgusunu kaybettiği için vücudunda sıkıntı yaşadığı durumları fark edemez. Örneğin, kabız olduğunu kendisi söyleyemez. Bunu işini iyi yapan kişilerin tespit etmesi gerekir. Özel lavman çalışmalarımızla hastanızı eski konforuna kavuşturma konusunda oldukça güvenilir ekibe sahibiz.



: oldukça sıkıntılı bir süreçken demanslı hastanın bakımı iki kat daha zorlayıcı bir süreçtir. Hasta, zaman içerisinde “farkındalık” olgusunu kaybettiği için vücudunda sıkıntı yaşadığı durumları fark edemez. Örneğin, kabız olduğunu kendisi söyleyemez. Bunu işini iyi yapan kişilerin tespit etmesi gerekir. Özel lavman çalışmalarımızla hastanızı eski konforuna kavuşturma konusunda oldukça güvenilir ekibe sahibiz. Sonda takımı : İhtiyaçlarını yerine getiremeyecek kadar bilişsel yetisini kaybeden hastalarda zaman içerisinde idrar kaçırmaya rastlanır. Sürekli idrar kaçırma durumu hem hasta hem de hasta yakını için risk taşımaktadır. Özellikle yoğun bakımdan çıkan hastanın bakımı esnasında tercih ettiğimiz sonda kullanımı için titizlikle çalışıyoruz.



: İhtiyaçlarını yerine getiremeyecek kadar bilişsel yetisini kaybeden hastalarda zaman içerisinde idrar kaçırmaya rastlanır. Sürekli idrar kaçırma durumu hem hasta hem de hasta yakını için risk taşımaktadır. Özellikle esnasında tercih ettiğimiz sonda kullanımı için titizlikle çalışıyoruz. Beslenme Sondası – Mide Tüpü : Yoğun bakım sonrası evde bakım için gittiğimiz çoğu evde hastanın yoğun bir şekilde yutma güçlüğü yaşadığını fark ediyoruz. Bu hastanın yetersiz beslenmesine neden olur ve sağlığını kötü etkiler. Beslenme sondası veya mide tüpü ile hastanızın beslenmesini kolaylaştırabilirsiniz.



: için gittiğimiz çoğu evde hastanın yoğun bir şekilde yutma güçlüğü yaşadığını fark ediyoruz. Bu hastanın yetersiz beslenmesine neden olur ve sağlığını kötü etkiler. Beslenme sondası veya mide tüpü ile hastanızın beslenmesini kolaylaştırabilirsiniz. Yara Bakım Hizmeti : Yaşamına hareketsiz bir şekilde devam etmek zorunda kalan felçli hastalarımızın bir süre sonra “yatak yaraları” oluşmaya başlar. Sağlığı ve hijyeni tehdit eden bu durumu yara bakım hizmeti ile ortadan kaldırabilirsiniz. Hastanızı incitmeden, fiziksel olarak zorlamadan yara bakımını itina ile gerçekleştiriyoruz.



: Yaşamına hareketsiz bir şekilde devam etmek zorunda kalan felçli hastalarımızın bir süre sonra “yatak yaraları” oluşmaya başlar. Sağlığı ve hijyeni tehdit eden bu durumu yara bakım hizmeti ile ortadan kaldırabilirsiniz. Hastanızı incitmeden, fiziksel olarak zorlamadan yara bakımını itina ile gerçekleştiriyoruz. Trakeostomi : Genç hastalarımızın çoğu travma sonrası nefes alma güçlüğü ile karşı karşıya kalır. Dikkatli bir şekilde açılan trakeostomi hastanın nefes almasını kolaylaştırır ve onu büyük ölçüde rahatlatır. Aynı şekilde yaşlı hastalarımızda da gerekli görülen durumlarda titiz bir şekilde trakeostomi işlemini gerçekleştiriyoruz.



: Genç hastalarımızın çoğu travma sonrası nefes alma güçlüğü ile karşı karşıya kalır. Dikkatli bir şekilde açılan trakeostomi hastanın nefes almasını kolaylaştırır ve onu büyük ölçüde rahatlatır. Aynı şekilde yaşlı hastalarımızda da gerekli görülen durumlarda titiz bir şekilde trakeostomi işlemini gerçekleştiriyoruz. Kanserli hasta bakımı: Kanserli hastalarınızın sancıları fazladır ve klasik ağrı kesiciler ile kolay kolay geçmez. Hastanızın sağlık konforuna kavuşabilmesi ve acılarının dinmesi için deri altına port takma hizmetimiz bulunmaktadır.

Evde Yaşlı Hasta Bakım Hizmetleri Fiyatları

Evde yaşlı bakım hizmetleri kendi arasında çeşitli dallara ayrılır. Kimi hastaların birçok müdahaleye ihtiyacı varken, kimi hastaların ise sadece tek bir işlemle sorunu giderilebiliyor. Dolayısıyla yapılan işlemler evde yaşlı hasta bakım hizmetleri fiyatları noktasında belirleyici oluyor. Hastanızın genel durumu, yapılacak işlemler, işlemlerin sürekli olup olmadığı gibi noktalar fiyat konusunda net konuşmamıza yardımcı olur.



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Kaynak: https://vitasaglikkabini.org/istanbul-evde-yasli-bakim-hizmetleri/