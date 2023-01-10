Son 8 yılın küresel olarak kaydedilen en sıcak havası

PARİS: Avrupa Birliği'nin iklim izleme servisi Salı günü yaptığı açıklamada, son sekiz yılın, 2020'den bu yana bir La Nina hava modelinin soğutma etkisine rağmen kaydedilen en sıcak yıl olduğunu söyledi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, iklim değişikliğinin daha olası ve ölümcül hale getirdiği eşi benzeri görülmemiş doğal afetlerin yaşandığı 2022 yılı boyunca ortalama sıcaklıklar, 19. yüzyılda kayıtların başlamasından bu yana en sıcak beşinci yıl oldu.

Pakistan ve kuzey Hindistan, 40 santigrat derecenin (104 Fahrenhayt derece) çok üzerinde sürekli sıcaklıklarla iki aylık bir bahar sıcak hava dalgasıyla kavruldu, ardından Pakistan'da ülkenin üçte birini kaplayan sel baskınları yaşandı.

Copernicus yıllık bir raporda, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın 2022 için yeni ortalama sıcaklık rekorları kırdığını ve Avrupa'nın bir bütün olarak şimdiye kadarki en sıcak ikinci yılını yaşadığını söyledi.

Kıtadaki sıcak hava dalgaları, şiddetli kuraklık koşullarıyla birleşti.

Avrupa sıcaklıkları, son 30 yılda küresel ortalamanın iki katından fazla arttı ve bölge, dünyadaki herhangi bir kıtanın en yüksek artış oranını gösteriyor.

Copernicus iklim değişikliği servisi başkan yardımcısı Samantha Burgess yaptığı açıklamada, "2022, Avrupa çapında ve küresel olarak iklim aşırılıklarının bir başka yılı oldu" dedi.

"Bu olaylar, ısınan dünyamızın yıkıcı sonuçlarını halihazırda yaşadığımızı vurguluyor."

Orta Doğu, Çin, Orta Asya ve Kuzey Afrika'nın geniş kesimleri de 2022'nin tamamında ortalama eşi görülmemiş bir sıcaklık gördü.

'Yavaşlama belirtisi yok'

Çin ve Batı Avrupa, hava koşullarıyla ilgili olarak tarım, nehir taşımacılığı ve enerji yönetimi üzerinde olumsuz etkiler bildirdi.

Dünyanın kutup bölgeleri de geçen yıl rekor sıcaklıklar yaşadı.

Doğu Antarktika'nın derinliklerindeki uzak Vostok istasyonu, 65 yıllık tarihinde şimdiye kadar ölçülen en sıcak olan, nispeten ılık eksi 17.7C'ye ulaştı.

Dünyanın diğer ucundaki Grönland, Eylül ayı sıcaklıklarını ortalamanın 8C üzerinde yaşadı ve bu da deniz seviyesinin yükselmesine önemli bir katkı yapan buz tabakası kaybını hızlandırdı.

Copernicus'a göre, dünya çapında şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıllar - azalan sırayla - 2016, 2020, 2019 ve 2017.

Küresel ısınmayı yönlendiren iki ana sera gazı olan karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) atmosferik konsantrasyonları da onlarca yıldır rekor seviyelere tırmanmaya devam etti.

CO2 seviyeleri, iki milyon yılın en yüksek seviyesi olan milyonda 417 parçaya yükseldi. Metan, 800.000 yılda görülmemiş seviyelere, milyarda 1.894 parçaya yükseldi.

Copernicus Atmosfer İzleme Servisi yöneticisi Vincent-Henri Peuch, "Atmosferik konsantrasyonlar yavaşlama belirtisi göstermeden artmaya devam ediyor" dedi.