Özay Günay 'Salla' ile tüm dijital platformlarda

5 ay önce çıkardığı "Sen Hiç Korkma" parçası ile adından söz ettiren genç şarkıcı Özay Günay, yeni single'ı "Salla" ile tüm dijital platformlarda yer alarak dinleyicisi ile buluştu.



Başarılı popçu Özay'ın sabırsızlıkla beklenen yeni single çalışması "Salla" müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Paylaşıldığı an itibariyle listelere hızlı bir şekilde giriş yapan Özay, Ünlü Yönetmen Sezai Demirer yönetiminde çektiği klibi ile sosyal medya da izleyicilerden tam not aldı. Sözü ve müziği Özay Günay'a ait olan "Salla"nın düzenlemesini Yenal Yıldız, Mix & Mastering'ini Utku Ünsal-Emre Kıral üstlenirken tanıtım fotoğrafları ve klip yönetmenliğinde ünlülerin yönetmeni Sezai Demirer'in imzasını görüyoruz.

Yeni şarkısının yankıları devam ederken Özay, 3. Single çalışması ve yeni klibi için kolları sıvadığının müjdesini müzikseverlerle paylaştı.

ÖZAY - SALLA (YOUTUBE LİNK)

https://youtu.be/kU26wXkKNcA