Erdoğan yeni yerli obüsleri tanıttı, cephaneliği artırdı

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Erdoğan yeni yerli obüsleri tanıttı, cephaneliği artırdı
Erdoğan yeni yerli obüsleri tanıttı, cephaneliği artırdı Harun Baskan Tarih: 2023-01-09 Saat: 15:57:21
Güncelleme : 2023-01-09 15:57:21Bu içerik 81 kez okundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Türkiye'nin kuzeybatısındaki Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) altı yeni yerli obüs teslimatı için düzenlenen törene katıldı. 2023'te yerel savunma sanayisinde daha fazla "müjde" imasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'te planlanan seri üretime geçmeden önce iki Altay tankının daha test edilmek üzere orduya teslim edileceğini söyledi.

“Sabotaj ve ihanete” rağmen Türkiye'nin elde ettiği başarıları gururla kutladığını, Türkiye'nin savunma sektöründe 2002'de 56 olan 2 bini aşkın firmayı bünyesinde barındırdığını ifade eden Demir, “Savunma projelerine ayrılan bütçe 60 milyar doları aştı. Ar-Ge harcamalarımız 49 milyon dolardan 1.5 milyar dolara yükseldi” dedi.

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