Web3 Developer Summit, 7 Ocak tarihinde İstanbul’da

Türkiye’nin Web3 alanında geliştiricilere özel ilk etkinliği olacak Web3 Developer Summit 2023, İstanbul Kültür Üniversitesi – Tasarım Fabrikasının İçerik Ortaklığı ve Uzmancoin’in Ana Medya Sponsorluğu ile 7 Ocak Cumartesi günü kapılarını açıyor. 1000 kişilik oditoryumda yapılacak etkinlikte, “Deneyim Paylaşımı” ana temasıyla Blockchain üzerinde uygulama geliştiren kişi ve kuruluşlar yaşadıkları deneyimi ve kariyer fırsatlarını anlatacaklar.

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Etkinlik, Web3 dünyasına giriş yapmak isteyen ancak başlangıç noktası konusunda tereddüt yaşayan geliştirici, tasarımcı ve dijital pazarlama uzmanları için bir kamp havasında tasarlandı. Ulusal ve uluslararası projelerde deneyim kazanmış panelistler, sektörü anlama noktasında ziyaretçilere yeni kapılar açacak.

Panel ve workshop’lardan oluşacak etkinlikte, oditoryumda paneller ile deneyim paylaşımı ve networking imkanı sunulurken Tasarım Fabrikası alanında da workshoplar düzenlenecek.

Web2 dünyasında varlığını sürdüren şirketlerin Web3 dünyasına geçişini kolaylaştıran ve hızlandıran, aynı zamanda web3 şirketlerine daha iyi bir pazarlama hizmeti sunan KRPT de, Web3 Developer Summit 2023’ün stratejik partneri olduğunu duyurdu.

Paneller

Devcon Paneli

Ethereum ekosisteminin her yıl farklı bir ülkede bir araya gelmesini sağlayan bir etkinlik olan Devcon’a bu yıl ülkemizden katılan birbirinden değerli panelistler, Devcon’un nabzını tutuyor olacak.

dApp Paneli

Uygulamaların yeni evrimi olan dApp’ler konusunda proje geliştirme, teknik gereklilikler ve marketing süreçleri masaya yatırılacak

Gaming Paneli

Türkiye’nin oyun ekosistemindeki kültürünü ve sahip olduğu teknik yeteneği on-chain projelere taşıyan stüdyoların deneyimleri ziyaretçilerle paylaşılacak. Sonraki 1 milyon kullanıcının Web3’e giriş kapısı olarak görülen oyun sektörünün Blockchain ile değişen dinamikleri vurgulanacak.

Kariyer Paneli

Web3 herkes için yeni bir kariyer alanı. Bunu başarmış, kariyer yolunu bu alanda çizmiş panelistler izleyicilere geçtikleri yolun izini anlatacaklar. Etkinliğin stratejik partnerlerından Patika.dev ise verdikleri eğitim olanaklarını ve yaşadıkları süreçleri paylaşıyor olacak.

Hukuk Paneli

“Code is Law”. Yazılan Smart Contract’lar için kullanılan bir tanım. Girişimci ve developer’ların geliştirdikleri projelerde 3. taraf yerine geçmenin getirdiği sorumlulukların hukuksal karşılıklarına ve dünyadaki “code” regülasyonlarına değinilecek olan alanında ilk panellerden biri ziyaretçilerini bekliyor.

NFT Paneli

Son bir yılın yükselen başlıklarından ve Web3’ün sahiplik teknolojisi NFT’ye her yönü ile değinilecek bir panel katılımcılarını bekliyor.

DAO Paneli

Uluslararası DAO projelerinde yer almış katılımcılar ile belki de Web3’ ün en büyük devrimlerinden biri olan DAO’lara derinlemesine bir dalış paneli olacak.

Developer Paneli

Web3’ün geliştiriciler için ortaya koyduğu dünyanın konuşulacağı bu panelde, ana odak noktası yeni teknolojiler ve yazılım geliştirme sürecine sunduğu katkılar olacak.

Workshop’lar

White Paper nasıl yazılır?

Her web3 projesinin yol haritası olan white paper yazma sürecinin uygulamalı anlatılacağı bir workshop katılımcıları bekliyor.

Solidity

EVM tabanlı blockchainler için kullanılan Solidity diline kısa bir bakış atılarak soruların yanıtlanacağı workshop katılımcılarını bekliyor.

Rust / Solana

Günümüzün parlayan geliştirme dili Rust ve Solana üzerinde kullanımının anlatılacağı, soruların cevap bulacağı bir workshop olacak.

ZK Rolluplar & Layer2

Geleceğin Blockchain teknolojisi Zero Knowledge kavramı ve Layer 2 çözümleri üzerine dolu dolu bir workshop gerçekleştirilecek.